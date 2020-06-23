#Буквы, как всегда, собрали все самое интересное.
Начиналось все так: во вторник, 23 июня, Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинским дальнобойщиками. Глава государства рассказал, что нашел в социальной сети группу под названием “ГВК “Весовой контроль”, в которой 17 тысяч 864 человека, и подключился к ней. В этой группе пользователи, среди прочего, помогали друг другу избегать пунктов весового контроля.
Это возмутило Президента, потому он назвал таких водителей “засранцами” и пообещал их найти.
“Развеселили вы меня и развеселили всех. Хотел бы вам сказать, что вы, ребята, засранцы. Мы здесь хотим что-то хорошее сделать для страны, а вы помогать не можете, не способны, то хотя бы немного не мешайте. Потому что все равно все чаты мы найдем, и вас также найдем, и будет больно”, – сказал Зеленский.
Пользователи Сети массово критиковали Президента за то, что “видосики” — не о том и для “приколов” не время. Напомнили и о продолжающейся войне с Россией, и о взрыве доме на Позняках, и об экономическом кризисе:
Другие предложили Зеленскому пообщаться с врачами, учителями и Игорем Коломойским:
Некоторые иронично хвалили Главу государства за очередную “победу”:
Также в Сети принялись гадать, чем же дальнобойщики спровоцировали немилость Главы государства. В этом ключе припомнили и мартовский мем об убитой Эрике:
Сделав выводы, что “сделать больно” могут не только дальнобойщикам пользователи заговорили о закрытии чатов и выход из них:
Не обошлось и без новых мемов: