Пациенту, который подал декларацию о выборе врача, доступен перечень гарантированных услуг первичной медицинской помощи, включительно с исследованиями и быстрыми тестами.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службой здоровья Украины в Facebook

В перечень бесплатных исследований и тестов входят:

1. Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой.

2. Общий анализ мочи.

3. Глюкоза крови.

4. Общий холестерин.

5. Быстрый тест на беременность.

6. Быстрый тест на тропонин.

7. Быстрый тест на ВИЧ.

8. Быстрый тест на вирусные гепатиты.

“По привычке, сформированной в старой системе, пациенты продолжают нести в лаборатории или кабинет забора анализов “вату-спирт-баночку”, в то время, когда это уже оплачено Национальной службой здоровья. Пациент может совершенно бесплатно пройти эти виды исследований”, – подытожили в НСЗУ.