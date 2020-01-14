Проект украинских журналистов StopFake назвал главные фейки, которые распространялись в российских СМИ о пятом президенте Украины Петре Порошенко.

Видео опубликовано на YouTube-канале “Крым.Реалии”.

“Петр Порошенко напился и принялся врать о своем героизме на Майдане, где он не был”

В сюжете федерального телеканала “Россия 24” журналисты заявили: “Никто и никогда не считал Порошенко героем Майдана, потому что его там никто и никогда не видел. На сцене Майдана он практически не показывался. Кроме заявлений Порошенко никаких других подтверждений не имеется”.

В ответ на это украинские журналисты показали кадры видео, которое было снято 18 февраля 2014 года в Мариинском парке, где Петр Порошенко наклонился над раненым и пытается ему помочь.

“Порошенко в Житомире убежал от протестующих националистов”

“Украинские радикалы заставили Петра Порошенко бежать c собственного митинга в Житомире. Некогда его сторонники оказали ему довольно холодный прием”, – рассказал ведущий российского телеканала.

Его слова были подкреплены фотографией с митинга:

Стоит отметить, что это отредактированное фото. Администрация Президента в марте 2019 года опубликовала опровержение и фото, из которого был вырезан кусок:

“Порошенко убил своего старшего брата”

Украинские журналисты отмечают, что этот фейк “родил принадлежащий Игорю Коломойскому телеканал “1+1″, но его с удовольствием цитировали российские пропагандисты”.

“Петра Порошенко украинские СМИ обвинили в убийстве его старшего брата. В эфире телеканала “1+1″ один молдавский политик Ренат Усатый даже продемонстрировал документ, подтверждающий причастность действующего президента Украины к созданию ряда ОПГ в Молдове, и к организации убийства Михаила Порошенко”, – заявил ведущий в эфире телеканала “Россия 24”.

Якобы поводом для убийства брата стали акции стекольного завода в Молдове и Кишеневского универмага.

Авторы проекта StopFake подчеркнули, что российские пропагандисты даже не удосужились проверить слова Усатого – расследовалось ли молдавскими правоохранителями такое дело.

“Порошенко – отъявленный коррупционер”

Ранее Юлия Тимошенко публично заявила, что якобы ЕС и США против Порошенко открыли уголовные дела из-за коррупции.

“Я хочу сообщить важную новость: только что стало известно, что Европейский союз начал против президента Петра Порошенко антикоррупционное расследование”, – сказала лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко.

Но как оказалось, правоохранительные органы вскоре опровергли информацию об уголовных делах против Порошенко.

Непроверенная информация от BBC

А еще журналисты упомянули случай с британской телерадиокомпанией BBC, которая опубликовала непроверенную информацию о Петре Порошенко о том, что “личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн якобы получил тайный платеж в размере 400 тысяч или 600 тысяч долларов за организацию первой встречи между Петром Порошенко и Дональдом Трампом в июне 2017 года”.

После этого Порошенко подал на BBC в суд и телерадиокомпания этот суд проиграла.

9 февраля Высокий суд Лондона на предварительных слушаниях встал на сторону Президента Украины Петра Порошенко, назвав “однобоким” материал британского издания ВВС о возможной оплате встречи украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

Сумму неустойки – 1,75 млн грн, – которую выплатили Порошенко, президент передал фонду “Повернись живим” и ОО “Помоги фронту” .