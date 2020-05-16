Какие рынки работают в Киеве: список

В Киеве 34 агропродовольственных рынка, которые обеспечили выполнение противоэпидемических требований, возобновят свою работу.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

“По информации Главного управления Держпродспоживслужбы в г.Киеве, выполнили противоэпидемические требования и могут работать 16 мая 34 агропродовольственных рынка”, – говорится в сообщении.

В Киеве работают следующие рынки:

Торговая площадка “Феофановский”, ул. Заболотного 48-А.

Рынок “Демеевсий”, ООО “Манхэттен”, ул. Изюмская, 1.

ТРК “Базар на лесной”, ООО “Панорама-Инвест”, ул. Попудренко, 65.

Рыночный комплекс “Маяк”, ПФ ООО “Ремонтник”, ул. Попудренко, 90/2

КП “Владимирский рынок”, ул. Антоновича, 115.

ООО “Печерский рынок”, Печерская площадь, 1.

Рынок “Иллис”, ООО “Иллис”, ул. Чернобыльская, 16/80.

КП “Бессарабский рынок”, Бессарабская площадь, 2.

Рынок “Левобережный”, ЗАО “Днепровский рынок”, ул. Сверстюка, 3.

Т / М “Дарница”, ЗАО “Днепровский рынок”, ул. Попудренко, 5.

Рынок “Шлях”, ООО “Горизонт-Инвест”, ул. Зодчих, 52/1.

Рынок ЧП “Колибрис”, ул. Леся Курбаса, 6.

Рынок “Одесский”, АОЗТ “Истерн-Трейд”, проспект Академика Глушкова, 32-38.

ООО “РУИОЛ”, “Рынок “Выгуровский”, ул. Бальзака, 94.

ЗАО “Рынок “Нивки”, ул. Щербакивского, 47.

МЧП “Турбота”, ул. Туполева, 13.

ООО “ТК “Борщаговский” Рынок “Западный”, ул. Депутатская, 2.

Рынок “Отрадненский”, ОАО “Торговый комплекс “Борщаговский”, бульвар Вацлава Гавела, 18.

ООО “Цветочная Поляна” Рынок “Лукьяновский”, ул. Юрия Ильенко, 1.

ООО “Фермер – Торг Плюс”, ул. Электротехническая, 18

Рынок “Полесье”, ООО “Полесье”, ул. Минский, 2-А.

Рынок “Виноградарь”, ООО “Рынок« Виноградарь”, ул. Василия Порика, 2-А.

ООО “Агрорынок”, ул. Вербицкого, 32.

Рынок “Днепр”, ООО “ТД “Днепр”, б-р Кольцова, 12.

ЗАО “Фирма Лесная”, Рынок “Лесной”, ул. Миропольская, 2.

ООО “Дарницкий рынок”, ул. Сормивська, 15.

Рыночный комплекс “Соломенский”, ООО “Фирма” Гарант”, ул. Соломенская, 24.

КП “Житний рынок”, ул. Верхний Вал, 16.

ООО “Нисэк”, рынок “Позняки”, ул. Ревуцкого, 12/1.

Рынок “Полюс”, ООО “Агро-Эко-Вектор”, ул. Маяковского, 17.

ЗАО “Рынок« Оболонь”, ул. Героев Днепра, 41.

ООО “Торговый комплекс “Борщаговский”, ул. Зодчих, 58-А.

Рынок “Мостицкий”, ул. Правды, 3-А.

Рыночный комплекс “Севастопольский”, б-р Чоколовский, 5-7.

В КГГА отметили, что агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.

На рынках, в часности, должны обеспечить: масочный режим работников и посетителей; дистанционную термометрию на входе; недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ; обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями; дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.

“Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено недопущения стихийной торговли вокруг. Действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи”, – отметили в КГГА.