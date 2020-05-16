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Какие рынки работают в Киеве: список

В Киеве 34 агропродовольственных рынка, которые обеспечили выполнение противоэпидемических требований, возобновят свою работу.

Суббота, 16 мая 2020, 12:27

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

“По информации Главного управления Держпродспоживслужбы в г.Киеве, выполнили противоэпидемические требования и могут работать 16 мая 34 агропродовольственных рынка”, – говорится в сообщении.

В Киеве работают следующие рынки:

  • Торговая площадка “Феофановский”, ул. Заболотного 48-А.
  • Рынок “Демеевсий”, ООО “Манхэттен”, ул. Изюмская, 1.
  • ТРК “Базар на лесной”, ООО “Панорама-Инвест”, ул. Попудренко, 65.
  • Рыночный комплекс “Маяк”, ПФ ООО “Ремонтник”, ул. Попудренко, 90/2
  • КП “Владимирский рынок”, ул. Антоновича, 115.
  • ООО “Печерский рынок”, Печерская площадь, 1.
  • Рынок “Иллис”, ООО “Иллис”, ул. Чернобыльская, 16/80.
  • КП “Бессарабский рынок”, Бессарабская площадь, 2.
  • Рынок “Левобережный”, ЗАО “Днепровский рынок”, ул. Сверстюка, 3.
  • Т / М “Дарница”, ЗАО “Днепровский рынок”, ул. Попудренко, 5.
  • Рынок “Шлях”, ООО “Горизонт-Инвест”, ул. Зодчих, 52/1.
  • Рынок ЧП “Колибрис”, ул. Леся Курбаса, 6.
  • Рынок “Одесский”, АОЗТ “Истерн-Трейд”, проспект Академика Глушкова, 32-38.
  • ООО “РУИОЛ”, “Рынок “Выгуровский”, ул. Бальзака, 94.
  • ЗАО “Рынок “Нивки”, ул. Щербакивского, 47.
  • МЧП “Турбота”, ул. Туполева, 13.
  • ООО “ТК “Борщаговский” Рынок “Западный”, ул. Депутатская, 2.
  • Рынок “Отрадненский”, ОАО “Торговый комплекс “Борщаговский”, бульвар Вацлава Гавела, 18.
  • ООО “Цветочная Поляна” Рынок “Лукьяновский”, ул. Юрия Ильенко, 1.
  • ООО “Фермер – Торг Плюс”, ул. Электротехническая, 18
  • Рынок “Полесье”, ООО “Полесье”, ул. Минский, 2-А.
  • Рынок “Виноградарь”, ООО “Рынок« Виноградарь”, ул. Василия Порика, 2-А.
  • ООО “Агрорынок”, ул. Вербицкого, 32.
  • Рынок “Днепр”, ООО “ТД “Днепр”, б-р Кольцова, 12.
  • ЗАО “Фирма Лесная”, Рынок “Лесной”, ул. Миропольская, 2.
  • ООО “Дарницкий рынок”, ул. Сормивська, 15.
  • Рыночный комплекс “Соломенский”, ООО “Фирма” Гарант”, ул. Соломенская, 24.
  • КП “Житний рынок”, ул. Верхний Вал, 16.
  • ООО “Нисэк”, рынок “Позняки”, ул. Ревуцкого, 12/1.
  • Рынок “Полюс”, ООО “Агро-Эко-Вектор”, ул. Маяковского, 17.
  • ЗАО “Рынок« Оболонь”, ул. Героев Днепра, 41.
  • ООО “Торговый комплекс “Борщаговский”, ул. Зодчих, 58-А.
  • Рынок “Мостицкий”, ул. Правды, 3-А.
  • Рыночный комплекс “Севастопольский”, б-р Чоколовский, 5-7.

В КГГА отметили, что агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.

На рынках, в часности, должны обеспечить: масочный режим работников и посетителей; дистанционную термометрию на входе; недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ; обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями; дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа.

“Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, должно быть обеспечено недопущения стихийной торговли вокруг. Действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи”, – отметили в КГГА.

  • За минувшие сутки количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 153 человека. Среди них 17 – медика.
  • Со вторника, 12 мая, в Киеве введен первый этап ослабления карантинных ограничений. Так, разрешена работа: непродовольственных магазинов общей площадью до 300 кв. м, кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы; салонов красоты, косметологических кабинетов, парикмахерских и других объектов бытового обслуживания населения; летних и сезонных открытых площадок кафе и ресторанов; небольших производств непродовольственных товаров и предприятий бытового обслуживания; адвокатских и нотариальных бюро, аудиторов; автокинотеатров; открываются для посещения парки и скверы.
Теги: КГГА, Киев, Коронавирус, рынки, карантин

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