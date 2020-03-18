В Национальном банке Украины не озвучивают свой прогноз относительно будущего курса гривны - это делают игроки рынка.

Об этом говорится в материале #Букв “Вперед в прошлое, или что НБУ будет делать с курсом гривны”.

Так, в пятницу, 13 марта, официальный курс был 25,85 грн за доллар, то в понедельник 16 марта курс вырос до 26,08 грн за доллар, во вторник – до 26,52 грн за доллар, то на среду 18 марта курс составил 27,05 грн за доллар.

Управляющий партнер Capital Times Эрик Найман на своей странице в Facebook допустил, что НБУ в нынешних валютных резервов сможет сдерживать курс гривны минимум до мая текущего года.

Гривна упадет до 30 за доллар, но это станет “даже благом для экономики Украины”, потому что так удастся наполнять госбюджет, считает он.

Старший аналитик FOREX CLUB Андрей Шевчишин считает, что курс не упадет ниже 27,5 грн за доллар, если НБУ и дальше будет придерживаться своей текущей политики, а ограничения на движение транспорта и дальше будут действовать на время карантина.

Последний раз доллар стоил 27 гривен в июне 2019 года.