На закрытом заседании фракции "Слуга народа" в Верховной Раде 3 марта приняли решение о кадровых перестановках в Правительстве.

Об этом сообщают источники #Букв.

Свои кандидатуры озвучил Президент Украины Владимир Зеленский, который пришел на заседание фракции.

Так, Премьер Алексей Гончарук уйдет в отставку. Исполнять обязанности Премьера будет нынешний вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.

Новый Кабмин будет выглядеть так:

Министерство развития экономики и торговли Украины – Жуковский Роман Сергеевич

Вице-премьер-министр – Министр цифровой трансформации Украины – Федоров Михаил Альбертович

Вице-премьер-министр Украины – Министр развития общин и территорий – Чернышов Алексей Михайлович

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Кулеба Дмитрий Иванович

Министерство по вопросам оккупированных территорий Украины – Резников Алексей Юрьевич

Министерство промышленного развития и оборонного комплекса Украины – Коростелёв Олег Петрович

Министерство спорта Украины – Немчинов Олег Николаевич

Министерство внутренних дел Украины – Аваков Арсен Борисович

Министерство финансов Украины – Уманский Игорь Иванович

Министерство сельского хозяйства Украины – Милованов Тимофей Сергеевич

Министерство инфраструктуры Украины – Криклий Владислав Артурович

Министерство здравоохранения Украины – Емец Илья Николаевич

Министерство молодежи – Вадим Маркович Гутцайт

Министерство социальной политики Украины – Лазебная Марина Владимировна

Министерство обороны Украины – Таран Андрей Николаевич.

Во фракции не определились с должностью глав Минэнергетики, Минобразования и Минкультуры.