Об этом сообщают источники #Букв.
Свои кандидатуры озвучил Президент Украины Владимир Зеленский, который пришел на заседание фракции.
Так, Премьер Алексей Гончарук уйдет в отставку. Исполнять обязанности Премьера будет нынешний вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.
Новый Кабмин будет выглядеть так:
Министерство развития экономики и торговли Украины – Жуковский Роман Сергеевич
Вице-премьер-министр – Министр цифровой трансформации Украины – Федоров Михаил Альбертович
Вице-премьер-министр Украины – Министр развития общин и территорий – Чернышов Алексей Михайлович
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Кулеба Дмитрий Иванович
Министерство по вопросам оккупированных территорий Украины – Резников Алексей Юрьевич
Министерство промышленного развития и оборонного комплекса Украины – Коростелёв Олег Петрович
Министерство спорта Украины – Немчинов Олег Николаевич
Министерство внутренних дел Украины – Аваков Арсен Борисович
Министерство финансов Украины – Уманский Игорь Иванович
Министерство сельского хозяйства Украины – Милованов Тимофей Сергеевич
Министерство инфраструктуры Украины – Криклий Владислав Артурович
Министерство здравоохранения Украины – Емец Илья Николаевич
Министерство молодежи – Вадим Маркович Гутцайт
Министерство социальной политики Украины – Лазебная Марина Владимировна
Министерство обороны Украины – Таран Андрей Николаевич.
Во фракции не определились с должностью глав Минэнергетики, Минобразования и Минкультуры.
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