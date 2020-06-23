Немецкая компания AEG стремится создавать бытовую технику, которая объединяет в себе современные технологии и стильный дизайн.

К примеру, любая встроенная микроволновая печь AEG позволяет использовать специальные программы для приготовления блюд одновременно с режимом гриля. Создавайте новые вкусы. не прилагая усилий. Мы расспросили представителей компании, какие функции девайса будут полезными для пользователей.

Контроль приготовления

Встроенная микроволновая печь AEG оснащена интуитивной сенсорной панелью. Она быстро очищается от бытовых загрязнений, комфортна в управлении и регулирует все важные функции:

Кухонный таймер.

Автоматическая разморозка.

Избранные режимы.

Гриль и двойной гриль.

СВЧ-излучение.

Блокировка от детей.

Вес продуктов.

Уровень мощности и прочее.

С легкостью отыскивайте нужные опции или программы, настраивая их под себя. Прибор умеет автоматически рассчитывать вес продукта и нужное время для приготовления.

Превосходные возможности интеграции

Представители AEG Украина утверждают, встроенная микроволновая печь подойдет для абсолютно любых по размеру кухонь. Ее установка занимает намного меньше времени в сравнении с другими доступными на рынке устройствами. Современная система вентиляции позволяет монтировать прибор в где-угодно — воздух будет циркулировать беспрепятственно.

Комбинируйте девайс с остальной техникой на кухне: устанавливайте его над встроенным духовым шкафом, рабочей поверхностью и так далее.

Использование двух режимов одновременно

Встроенная микроволновая печь AEG может одновременно выполнять две функции. Теперь при разогреве блюд можно включить режим гриля для добавления продуктам сочной корочки с сохранением нежной текстуры.

Задавайте нужные параметры готовки

Среди полезных функций микроволновых печей AEG эксперты отмечают возможность задавать программы для приготовления блюд. Устройства способны включать несколько режимов подряд — ставьте еду на разморозку, а после прибор автоматически переключится на максимальный нагрев.

Покрытие Anti Finger Print

Инженеры компании позаботились о том, чтобы встроенная микроволновая печь AEG всегда оставалась безупречной. Стильный зеркальный дизайн больше не помеха для семей с маленькими детьми. Благодаря специальному покрытию Anti Finger Print на поверхности не остается видимых следов или отпечатков пальцев. Теперь можно забыть о бесконечной полировке внешнего фасада.

Режимы автоповара

Большинство моделей микроволновых печей AEG имеют встроенные специальные программы для автоматического приготовления ваших любимых блюд:

Картофель.

Мясо.

Рыба.

Пицца.

Курица и прочее.

Также во время готовки можно увеличить время работы выбранного режима, не прерывая программу. Просто нажмите четыре раза подряд кнопку “Старт”, и время приготовления увеличится на 120 секунд.

Встроенная микроволновая печь AEG станет незаменимым помощником для тех, кто хочет улучшить свои кулинарные способности, не прилагая лишних усилий. Выбирайте только лучшую бытовую технику для дома.

Приятных покупок!