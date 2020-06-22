В этот день мир отмечает День подмигивания кошкам и День шоколадного эклера. В Украине - День памяти и скорби.

Об этом сообщают #Буквы.

Уточняется, что в этот день мир отмечает День подмигивания кошкам и День шоколадного эклера. В Украине – День памяти и скорби, в США празднуют День луковых колец, День радлера, День здравого смысла, в Сальвадоре – День учителя, в Хорватии – День борьбы против фашистов, на Гаити – День президента, в Латвии – День памяти героев битвы под Цесисом.

Православная церковь 22 июня чтит память святителя Кирилла Александрийского, архиепископа и преподобного Кирилла Белозерского, игумена. В народе день назвали Кириллов. Считается, что этот день настолько жаркий, так как лето полностью вступает в свои права, что солнце может сжечь урожай.

Сегодня Нельзя ругаться и ссорится, а то возможны сильные пожары. Также нельзя убивать комаров после полудня, иначе их станет намного больше.

В этот день нужно воздержаться от работ с растениями. Пересадки и посадки неблагоприятны. Приметы на 22 июня Издавна существуют погодные приметы на этот день: – звездное небо – к хорошему урожаю грибов; – гром утром – к длительной непогоде. 22 июня именины.

Именины у Александра, Кирилла, Марфы, Марии, Феклы, Ивана и Алексея.