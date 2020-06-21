В Украине 21 июня в этом году отмечают День отца и День медицинского работника.

Об этом сообщают #Буквы.

Уточняется, что 21 июня 2020 года в мире отмечают День рукопожатий, День йоги, День селфи, День футболки, День солидарности атеистов, Всемирный день жирафов, День гуманистов, Международный день скейтбординга, а также Всемирный день гидрографии.

При этом в Украине в этот день празднуются День отца и День медицинского работника. В США отмечают День смузи и День персиков с кремом, в Армении – День авиации, в Британии – День личных размышлений, во Франции – Праздник музыки, в Канаде – День аборигенов, на кубе – День посадки деревьев, а в Гренландии – Национальный день.

21 июня 1893 года в Чикаго было презентовано первое колесо обозрения, получившее название “Чертово колесо”. Данное колесо достигало в диаметре 80 метров и имело 36 кабинок, которые вмещали по 60 посетителей.

В этот день в 1913 году женщина впервые совершила прыжок с парашютом. В 1948 году были выпущены долгоиграющие пластинки на смену прежним хрупким дискам.

В 2004 году 21 июня в космос поднялся первый в мире частный космический корабль “SpaceShipOne”.

В Православной церкви 21 июня чтут память великомученика Феодора Стратилата.

Согласно народным приметам в этот день не следует пить спиртное, а также строить планы на будущее. Если в этот день с утра была роса, то в этом году будет хороший урожай льна и конопли. Если будет гроза – к плохому сенокосу.

Именины 21 июня отмечают Константин, Василий, Ефрем, Феодор и Павел.