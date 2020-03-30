Если у вас есть дача, где вы привыкли отдыхать всей семьей, то вам наверняка необходимо обеспечить горячее водоснабжение для хозяйственных нужд.

Чаще всего загородные дома и дачи не подключены к центральному водоснабжению, поэтому подача воды осуществляется из скважин и колодцев при помощи специальных насосных установок. А вот за подогрев воды отвечают современные водонагреватели, которые устанавливаются в доме. Но какой из множества нагревателей подойдет именно для дачи?

Есть две основные разновидности нагревателей воды – накопительные, или проще говоря бойлеры, и проточные. Несмотря на более компактные габариты проточников, они могут работать только с очень мощной электропроводкой. Поэтому если ваш загородный коттедж не может похвастаться совершенной современной проводкой, внимание стоит обратить на универсальные накопительные водонагреватели. Перейдя по ссылке aersun.com.ua/97-bojlery-vodonagrevateli-nakopitelnye вы найдете большой ассортимент бойлеров по доступной цене, которые обеспечат вас горячей водой на даче. Уже сейчас вы можете заказать и купить подходящий нагреватель воды совсем недорого с доставкой по всей Украине.

Проточный или накопительный – какой нагреватель выбрать для дачи?

Электрический бойлер обладает рядом преимуществ для установки на даче:

Внутренний емкостный резервуар выступает в качестве аккумулятора воды, постоянно сохраняя внутри определенный объем подогретой жидкости. При недостаточной производительности дачного водоснабжения из-за каких-либо сложностей или недостатков системы подачи воды из скважины или колодца, такой электробойлер сможет легко справиться с пиковым расходом воды;

Бойлер дает возможность индивидуально программировать нагрев воды на то время, в которое она чаще всего необходима – например, для утреннего или вечернего душа. Это поможет существенно снизить расходы на электроэнергию;

Если установить бойлер в ванной комнате повыше, то он сможет выступать в качестве устройства, создающего дополнительный напор даже при отсутствии насоса или отсутствии центрального водоснабжения.

Достаточно большие габариты емкостных нагревателей не столь важны для дачи, поэтому можно без проблем установить такой бойлер на кухню, в ванной, в санузле или даже в котельном помещении. Накопительный водонагреватель – это наиболее экономичный, универсальный и беспроблемный выбор для вашей дачи или загородного дома, где необходимо обеспечить круглосуточный доступ к горячей воде.