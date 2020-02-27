Калифорнийцу с подозрением на коронавирус Covid-19 пришлось ждать несколько дней, чтобы пройти тестирование.

Об этом пишет американское издание The New York Times.

Причиной задержки тестирования на вирус стали ограничительные федеральные критерии, хотя медики настаивали на немедленных анализах.

Пациент, чей результат оказался положительным, мог быть первым, кто заразился в результате распространения инфекции в США, сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний.

Но федеральное агентство, которое проводит тестирование, смогло провести его только несколько дней спустя, потому что данный случай “не соответствовал узким критериям агентства”.

Стоит отметить, что пациента решили перевести в другую больницу в Северной Калифорнии. Его доставляли уже подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.

Президент США Дональд Трамп назначил Майка Пенса, вице-президента страны, ответственным за проведение профилактических мер для сдерживания коронавируса.

На данный момент в США сообщают о 60 случаях заражения коронавирусом.