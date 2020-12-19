Калифорния столкнулась с беспрецедентной волной COVID-19: почему это произошло

Начиная с праздника Дня Благодарения, Калифорния столкнулась с беспрецедентной волной заражения COVID-19 в Соединенных Штатах, что привело к постоянным ежедневным рекордным максимумам госпитализаций и смертей.

Об этом пишет CNN.

Количество койко-мест в отделениях интенсивной терапии Калифорнии упало почти до нуля, поскольку пациенты спешат в больницы, которые изо всех сил пытаются справиться с нагрузкой на ресурсы и персонал.

“Мы переживаем взрывной и очень смертоносный всплеск”, – сказала директор отдела здравоохранения округа Лос-Анджелес доктор Барбара Феррер.

Власти штата и местные власти продолжают вводить в действие протоколы изоляции и карантина для жителей и посетителей, даже несмотря на то, что внедрение вакцины Pfizer вселяет надежду. Хотя, возможно, еще слишком рано говорить об этом из-за длительного инкубационного периода вируса, агрессивные карантинные меры, принятые по всей Калифорнии две недели назад, еще не замедлили распространение.

Калифорния, самый густонаселенный штат США, по понятным причинам будет лидером в такой категории, как общее число случаев заражения коронавирусом, ощущаемой по всей стране. Однако особую тревогу вызывает огромное количество больных жителей и скорость их возрастания.

На 1 ноября среднее значение за семь дней для новых ежедневных случаев в Калифорнии составляло 4 183 человека. В четверг эта цифра составила 38 774.

Причинами увеличения числа случаев коронавируса в Калифорнии считают усталость от COVID-19, сопротивление карантинным мерам, огромное количество основных работников и социально-экономические факторы пандемии, затрагивающие более бедные семьи и семьи меньшинств.

Департамент общественного здравоохранения Калифорнии объявил в четверг о 379 случаях смерти от COVID-19, что является самым высоким показателем за один день в штате, побив предыдущий рекорд в 293 погибших, объявленный в среду. Данные за пятницу также побили предыдущий рекорд: зарегистрировано 300 смертей. Всего от коронавируса умерли более 22 000 калифорнийцев.

Общее число случаев заболевания в Калифорнии составляет более 1,7 миллиона человек, в четверг прибавился еще 52 281 новый случай. В пятницу было объявлено о более чем 41 000 новых случаях.

Ежедневный рост более чем на 50 000 случаев является ошеломляющим для штата, особенно по сравнению с другими вспышками по всему миру.

Даже более густонаселенные страны, такие как Германия и Великобритания, еще не достигли такого же уровня новых инфекций, как Калифорния, не говоря уже о всех Соединенных Штатах.

Прогноз реакции системы здравоохранения Калифорнии на COVID-19 ухудшается. В пятницу более 16 000 человек были в больницах, по меньшей мере, 3 000 пациентов находились в отделениях интенсивной терапии, и ожидается, что в ближайшие дни и недели их станет еще больше. По состоянию на четверг, в штате осталось менее 1300 коек интенсивной терапии.