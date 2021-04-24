Віцепрезидентка США Камала Гарріс, якій президент США Джо Байден місяць тому доручив розібратися з ситуацією з нелегальними мігрантами на південному кордоні, досі туди не з'їздила. Натомість вона передала дітям у притулках свої книги "Супергерої всюди".

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Вчора Гарріс приїхала до Нью-Гемпширу, популяризуючи інфраструктурний план президента Байдена. Однак її зустріли акцією протесту. Віцепрезидентку закликали з’їздити на південний кордон та на власні очі побачити, в яких умовах там доводиться жити дітям, яких просто кинули напризволяще. Байден доручив Гарріс розібратися з ситуацією на кордоні 25 березня, однак політик так і не їздила туди.

Гарріс відреагувала на протест, однак на кордон не поїхала. Зате передала свої книги “Супергерої всюди” кожній дитині, яка потрапила до нового притулку для нелегальних мігрантів в Лонг-Біч (Каліфорнія).

Координатор з питань міграції Роберта Якобсон, яка збирається у відставку наприкінці місяця, сказала, що в адміністрації Байдена досі немає послідовної політики стосовно прийняття нелегальних мігрантів.

Чиновниця зазначила, що, попри доручення президента, за місяць після призначення Гарріс не просто не поїхала перевірити ситуацію на кордоні, а навіть не провела пресконференцію з цього приводу.

Однак в офісі Гарріс відповіли, що її робота — займатися “першопричинами” нелегальної міграції, шукати причини, через які люди з країн Центральної Америки приходять до США, а також вести перемовини з урядовими представниками тих країн.

Довідка. “Супергерої всюди” – дитяча книга, яку Гарріс написала у 2019 році. Ідея оповідання в тому, що супергероєм може бути кожен, їх можна зустріти в реальному житті. Це можуть бути батьки, друзі, члени родини, вчителі й так далі.