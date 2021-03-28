Вице-президент США Камала Харрис уже больше двух месяцев вынуждена жить в "гостевом доме", потому что государственную резиденцию, в которой ей необходимо жить, все еще ремонтируют.

Об этом сообщает американский телеканал СNN.

В США президент и вице-президент обязаны жить в специально охраняемых резиденциях, поскольку они – первые лица государства. Если у Джо и Джил Байдена проблем с переездом не возникало, то у Камалы Харрис все сложилось не так.

Они с мужем, профессором права Джорджтауна Дугласом Эмхоффом, временно поселились в гостевом домике и уже два месяца живут “на чемоданах”. Это Blair House, который также называют официальным президентским гостевым домом.

В резиденции, куда должна переехать Харрис, планировали поменять сантехнику, отремонтировать системы водоснабжения и почистить бассейн. Позже дописали работы по кондиционированию воздуха и системе отопления. В целом, за работу подрядчикам заплатили 3,8 миллиона долларов.

Сразу же после инаугурации журналистам сказали, что Харрис временно поживет в гостевом доме, так как в резиденции нужно почистить дымовые труба от 7 каминов.

Резиденция – это дом площадью более 2,7 тыс. квадратных метров. Он был построена 1893 году.

По информации инсайдеров, Харрис приезжала в резиденцию три недели назад и попросила провести кое-какие работы на кухне. К слову, говорят о том, что кулинария – хоби политика. Харис ранее рассказывала, что она готовит – “управляет своей жизнью”.

Главная причина, по которой Харрис не хотела бы больше жить в Blair House – роскошный номер с разными предметами антиквариата и музейными экспонатами. Они с мужем любят минимализм и простоту.

Резиденция One Observatory Circle не настолько простая по дизайну, как прежняя квартира Харрис, но и не настолько помпезная и вычурная, как комнаты в Белом доме.

Журналисты вспомнили о случае, когда после назначения вице-президентом Харрис бегала по ступенькам Мемориала Линкольна, а ее охраняли агенты секретной службы. Они отметили, что с приездом в резиденцию. Она сможет бегать по утрам уже по территории парка около дома. Также она сможет плавать в бассейне, который есть на территории.