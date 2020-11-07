Сенатор от штата Калифорния, юрист Камала Харрис станет следующим вице-президентом США. Она будет первой женщиной, занявшей этот пост.

На должность вице-президента Харрис выдвинул кандидат от Демократической партии Джо Байден. Согласно сложившейся в США традиции, кандидат на пост президента должен назвать будущего вице-президента еще до дня голосования.

Сегодня по результатам подсчета голосов на выборах в США стало известно, что Байден становится 46-м президентом Соединенных Штатов.

Камала Харрис, в свою очередь, станет первой женщиной на посту вице-президента. Кроме того, она уже является первой темнокожей женщиной, номинированной на эту должность.

#Буквы рассказывают, что известно о Камале Харрис.

Факты из биографии

Дочь иммигрантов

Камала Харрис родилась в Окленде (штат Калифорния) 20 октября 1964 года.

Она дочь иммигрантов: мать — Шамала Гопалан, научная сотрудница, уроженка Индии, а отец — Дональд Дж. Харрис, профессор экономики (родом с Ямайки).

Мать Харрис защищала диплом по исследованиям в области лечения рака груди, а отец – по экономике (работал профессором экономики в Стэнфордском университете).

Родители развелись, когда Камале было семь лет.

Младшая сестра — Майя Харрис – юрист, состояла в команде Хиллари Клинтон в период ее президентской избирательной кампании.

Харрис замужем за адвокатом Дугом Эмхоффом. Пара воспитывает двоих детей Емхоффа от предыдущего брака.

Карьера

Харрис окончила Говардский университет, затем получила степень доктора права в юридическом Хастингс-колледже Калифорнийского университета и работала помощником прокурора округа Аламида.

В 2003 году избрана окружным прокурором Сан-Франциско и с 2004 по 2011 год занимала эту должность.

В 2010 году она была избрана генеральным прокурором Калифорнии и 3 января 2011 года принесла присягу, став первым в истории представителем афроамериканской и южноазиатской общин и первой женщиной в этой должности. В 2014 году была переизбрана на второй срок.

На должности генпрокурора Калифорнии Харрис акцентировала свое внимание на урегулировании последствий ипотечного кризиса, борьбе с мошенничеством, связанным с ипотекой и кредитами.

Она стала инициатором создания интернет-платформы Open Justice, где собиралась информация о погибших и пострадавших в результате задержаний полицией. Также Харрис добилась от федерального правительства увеличения субсидий для потерявших жилье в результате недобросовестных действий кредитных организаций

После отказа от переизбрания в 2016 году сенатора США от Калифорнии Барбары Боксер Харрис в числе 34 претендентов приняла участие в борьбе за освобождающееся место. Она победила на выборах и заняла кресло сенатора от штата Калифорния.

21 января 2019 года Харрис объявила об участии в выборах президента США. В марте она сняла свою кандидатуру в пользу Джо Байдена.

Теперь Харрис стала первой темнокожей и южноазиатской женщиной, которая займет пост вице-президента США.

Как ранее сообщал телеканал CNN, это является “мощным заявлением о расовом разнообразии после того, как движение Black Lives Matter изменило ход предвыборной гонки в этом году”.

Позиция Харрис: Путин и агрессии против Украины

В августе 2019 года, еще будучи кандидатом в президенты США, Харрис дала интервью Council on Foreign Relations, CFR — частной американской организации в сфере международных связей. Она поделилась своей позицией о том, какими должны быть шаги США для противостояния российской агрессии против Украины.

Харрис осуждала действия РФ, связанные с агрессией на Донбассе и незаконной аннексией Крыма. Также она выступала за последовательность в действиях США в противостоянии российскому лидеру Владимиру Путину.

“И в Украине, и в Грузии Россия использовала военную силу для захвата территории и подрыва демократически избранных правительств. Незаконная оккупация Россией Крыма является серьезным нарушением международных норм, которыми руководствовался мир со времен Второй мировой войны, так же и поддержка Россией боевых действий на востоке Украины и ее кибератаки. Тысячи людей погибли в результате российской агрессии, в том числе 298 мирных жителей погибли, когда российская ракета сбила рейс авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году. Будучи президентом, я буду продолжать поддерживать Украину и гарантировать, что США будут однозначно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Я также хотела бы уделить первостепенное внимание работе с правительством Украины по наращиванию вооруженных сил, укреплению гражданского общества и борьбе с коррупцией, а также в тесном сотрудничестве с нашими европейскими партнерами по дипломатическому решению. И в отличие от нынешнего обитателя Белого дома, я буду последовательно противостоять Путину в защиту демократических ценностей, прав человека и международного правопорядка”, — заявляла она.