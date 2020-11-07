На должность вице-президента Харрис выдвинул кандидат от Демократической партии Джо Байден. Согласно сложившейся в США традиции, кандидат на пост президента должен назвать будущего вице-президента еще до дня голосования.
Сегодня по результатам подсчета голосов на выборах в США стало известно, что Байден становится 46-м президентом Соединенных Штатов.
Камала Харрис, в свою очередь, станет первой женщиной на посту вице-президента. Кроме того, она уже является первой темнокожей женщиной, номинированной на эту должность.
#Буквы рассказывают, что известно о Камале Харрис.
Факты из биографии
Дочь иммигрантов
Камала Харрис родилась в Окленде (штат Калифорния) 20 октября 1964 года.
Она дочь иммигрантов: мать — Шамала Гопалан, научная сотрудница, уроженка Индии, а отец — Дональд Дж. Харрис, профессор экономики (родом с Ямайки).
Мать Харрис защищала диплом по исследованиям в области лечения рака груди, а отец – по экономике (работал профессором экономики в Стэнфордском университете).
Родители развелись, когда Камале было семь лет.
Младшая сестра — Майя Харрис – юрист, состояла в команде Хиллари Клинтон в период ее президентской избирательной кампании.
Харрис замужем за адвокатом Дугом Эмхоффом. Пара воспитывает двоих детей Емхоффа от предыдущего брака.
Карьера
Харрис окончила Говардский университет, затем получила степень доктора права в юридическом Хастингс-колледже Калифорнийского университета и работала помощником прокурора округа Аламида.
В 2003 году избрана окружным прокурором Сан-Франциско и с 2004 по 2011 год занимала эту должность.
В 2010 году она была избрана генеральным прокурором Калифорнии и 3 января 2011 года принесла присягу, став первым в истории представителем афроамериканской и южноазиатской общин и первой женщиной в этой должности. В 2014 году была переизбрана на второй срок.
На должности генпрокурора Калифорнии Харрис акцентировала свое внимание на урегулировании последствий ипотечного кризиса, борьбе с мошенничеством, связанным с ипотекой и кредитами.
Она стала инициатором создания интернет-платформы Open Justice, где собиралась информация о погибших и пострадавших в результате задержаний полицией. Также Харрис добилась от федерального правительства увеличения субсидий для потерявших жилье в результате недобросовестных действий кредитных организаций
После отказа от переизбрания в 2016 году сенатора США от Калифорнии Барбары Боксер Харрис в числе 34 претендентов приняла участие в борьбе за освобождающееся место. Она победила на выборах и заняла кресло сенатора от штата Калифорния.
21 января 2019 года Харрис объявила об участии в выборах президента США. В марте она сняла свою кандидатуру в пользу Джо Байдена.
Теперь Харрис стала первой темнокожей и южноазиатской женщиной, которая займет пост вице-президента США.
Как ранее сообщал телеканал CNN, это является “мощным заявлением о расовом разнообразии после того, как движение Black Lives Matter изменило ход предвыборной гонки в этом году”.
Позиция Харрис: Путин и агрессии против Украины
В августе 2019 года, еще будучи кандидатом в президенты США, Харрис дала интервью Council on Foreign Relations, CFR — частной американской организации в сфере международных связей. Она поделилась своей позицией о том, какими должны быть шаги США для противостояния российской агрессии против Украины.
Харрис осуждала действия РФ, связанные с агрессией на Донбассе и незаконной аннексией Крыма. Также она выступала за последовательность в действиях США в противостоянии российскому лидеру Владимиру Путину.
“И в Украине, и в Грузии Россия использовала военную силу для захвата территории и подрыва демократически избранных правительств. Незаконная оккупация Россией Крыма является серьезным нарушением международных норм, которыми руководствовался мир со времен Второй мировой войны, так же и поддержка Россией боевых действий на востоке Украины и ее кибератаки. Тысячи людей погибли в результате российской агрессии, в том числе 298 мирных жителей погибли, когда российская ракета сбила рейс авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году.
Будучи президентом, я буду продолжать поддерживать Украину и гарантировать, что США будут однозначно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Я также хотела бы уделить первостепенное внимание работе с правительством Украины по наращиванию вооруженных сил, укреплению гражданского общества и борьбе с коррупцией, а также в тесном сотрудничестве с нашими европейскими партнерами по дипломатическому решению. И в отличие от нынешнего обитателя Белого дома, я буду последовательно противостоять Путину в защиту демократических ценностей, прав человека и международного правопорядка”, — заявляла она.
- Будущий вице-президент США Камала Харрис поздравила по телефону Джо Байдена с победой на президентских выборах.
- Сам Джо Байден уже прокомментировал свою победу на президентских выборах в Соединенных Штатах. Он отметил, что намерен стать “президентом всех американцев”, и призвал жителей США оставить позади жесткую риторику, а также объединиться как нация.
- Дональд Трамп сделал громкое заявление после новостей о победе его конкурента Джо Байдена на выборах президента США. Прогнозируемо, республиканец не согласен мирно передать власть оппоненту.