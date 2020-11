Об этом сообщает издание The New York Times.

Камала Харрис надела белый брючный костюм от Carolina Herrera и шелковую блузку цвета слоновой кости с бантом.

Таким образом Харрис отдала дань уважения суфражисткам – женщинам, которые боролись за то, чтобы у них появилось право голоса на выборах. На демонстрациях они появлялись в одежде белого цвета.

Фото: ROBERTO SCHMIDT / Getty Images

Фото: TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES

В последние годы женщины, которые занимаются политикой, нередко выбирали именно белый цвет для своих публичных выступлений.

В 2019 году несколько представительниц конгресса одели белые костюмы на церемонию принятия присяги, а Хиллари Клинтон надела белый цвет во время выступления на президентских выборах в 2016 году, а также во время инаугурации Дональда Трампа.

After becoming the first woman elected vice president of the United States, Kamala Harris says she won’t be the last because ‘every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities’ https://t.co/Zu6uUysDAj pic.twitter.com/eGqo8koIpe

— Reuters (@Reuters) November 8, 2020