Об этом сообщает издание The New York Times.

Камала Харрис надела белый брючный костюм от Carolina Herrera и шелковую блузку цвета слоновой кости с бантом.

Таким образом Харрис отдала дань уважения суфражисткам – женщинам, которые боролись за то, чтобы у них появилось право голоса на выборах. На демонстрациях они появлялись в одежде белого цвета.

Фото: ROBERTO SCHMIDT / Getty Images

Фото: TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES

В последние годы женщины, которые занимаются политикой, нередко выбирали именно белый цвет для своих публичных выступлений.

В 2019 году несколько представительниц конгресса одели белые костюмы на церемонию принятия присяги, а Хиллари Клинтон надела белый цвет во время выступления на президентских выборах в 2016 году, а также во время инаугурации Дональда Трампа.

Ранее Джордж Буш-младший поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах президента и вице-президента США.

В субботу вечером, 7 ноября, Джо Байден впервые выступил с обращением к нации как избранный президент США.

Дональд Трамп сделал громкое заявление после новостей о победе его конкурента Джо Байдена на выборах президента США. Прогнозируемо, республиканец не согласен мирно передать власть оппоненту.