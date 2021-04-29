На думку віцепрезидентки США Камали Гарріс, Америка — не расистська країна, однак з огляду на історію питання, терористичні загрози всередині країни ініціюють прихильники "домінування білої раси".

Про це вона сказала в ранковому шоу “Доброго ранку, Америко”, на телеканалі ABC.

Гарріс зауважила, що в США тривалий час співіснують люди з різним кольором шкіри, однак важливо говорити про єдину національну ідею та цілісність нації.

“Я не думаю, що Америка – країна расистів. Однак ми маємо говорити правду про історію расизму в нашій країні та про його існування до сьогодні”, – сказала Гарріс.

Вона наголосила на тому, що президент Джо Байден заслуговує на слова подяки за те, що завжди мав сміливість говорити правду про расизм в Америці.

“Одна з найбільших загроз нашій національній безпеці – внутрішній тероризм. Він йде саме від прихильників домінування білої раси… Ми повинні розв’язувати цю проблему… Расизм тільки заважає зціленню нашої країни, об’єднанню нашого народу… Президент нагадав нам, що ми, попри колір шкіри, маємо значно більше спільного, ніж того, що нас роз’єднує”, – сказала Гарріс.

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Вона зауважила, що мета нинішньої адміністрації – “об’єднати країну”, але при цьому “говорити правду та вимагати справедливості й відповідальності”.