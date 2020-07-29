Об этом сообщает американский телеканал CNN.
По данным журналистов, главная советница кампании Байдена Дана Ремус в понедельник, 27 июля, прислала сотрудникам электронное письмо с таким требованием.
Ранее Национальный демократический комитет предупреждал компании, комитеты и государственные партии о необходимости принятия дополнительных мер безопасности при использовании TikTok. В частности, был совет для сотрудников иметь отдельный телефон для пользования TikTok, если он нужен для работы. Советовали и воздерживаться от его использования на личных устройствах.
Стоит отметить, что кампания Байдена не имеет официальной страницы в приложении.
Как сообщало агентство Reuters, TikTok пользуется популярностью среди американских подростков. В 2019 году компания заявила, что ее приложение использует около 60% активных пользователей из США в возрасте от 16 до 24 лет (их насчитывается порядка 26,5 млн). При этом в соответствии с китайским законом от 2017 года компании обязаны поддерживать деятельность национальной разведки страны и сотрудничать с ней.
- Ранее Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США могут запретить TikTok и другие китайские приложения с целью защитить информацию своих граждан. В настоящее время администрация президента Дональда Трампа рассматривает такую возможность.
- 23 июля комитет Сената США единогласно поддержал “Акт о запрете использования TikTok на государственных устройствах”. Ожидается, что он будет принят Сенатом на голосовании. Решение связано с опасениями законодателей по поводу безопасности личных данных пользователей программы.