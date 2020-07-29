В президентском штабе Джо Байдена требуют от сотрудников удалить TikTok с их рабочих и личных устройств из-за угрозы безопасности.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По данным журналистов, главная советница кампании Байдена Дана Ремус в понедельник, 27 июля, прислала сотрудникам электронное письмо с таким требованием.

Ранее Национальный демократический комитет предупреждал компании, комитеты и государственные партии о необходимости принятия дополнительных мер безопасности при использовании TikTok. В частности, был совет для сотрудников иметь отдельный телефон для пользования TikTok, если он нужен для работы. Советовали и воздерживаться от его использования на личных устройствах.

Стоит отметить, что кампания Байдена не имеет официальной страницы в приложении.

Как сообщало агентство Reuters, TikTok пользуется популярностью среди американских подростков. В 2019 году компания заявила, что ее приложение использует около 60% активных пользователей из США в возрасте от 16 до 24 лет (их насчитывается порядка 26,5 млн). При этом в соответствии с китайским законом от 2017 года компании обязаны поддерживать деятельность национальной разведки страны и сотрудничать с ней.