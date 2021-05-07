Жителі Японії виступають проти проведення Олімпійських ігор в Токіо, які мають відбутися влітку. Онлайн-петиція з вимогою скасувати їх зібрала майже 200 тисяч підписів.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

До початку літніх Олімпійських ігор, які вже були відкладені через пандемію коронавірусу, залишилося менше трьох місяців, але все ще залишаються питання про те, як Токіо зможе провести глобальний захід і убезпечити учасників, спортсменів, офіційних осіб і японську громадськість від COVID-19.

За два дні з моменту запуску онлайн-петиції під назвою “Зупинити Олімпійські ігри в Токіо”, вона зібрала більше 187 000 підписів, наблизившись до своєї мети в 200 000 і підкресливши стурбованість громадськості з приводу проведення масового спортивного заходу в столиці Японії.

Міністр економіки Ясутосі Нісімура заявив в п’ятницю, що, борючись з четвертою хвилею пандемії і млявою кампанією вакцинації, японський уряд прагне продовжити надзвичайний стан в Токіо і трьох інших районах до кінця травня.

Опитування громадської думки в Японії показали, що більшість населення виступає проти Ігор, які повинні стартувати 23 липня. Але організатори неодноразово заявляли, що Ігри все ж будуть проведені.