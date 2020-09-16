Комитет кандидата в президенты США Дональда Трампа распространил в Сети рекламное объявление в поддержку американских военных с фотографией российских солдат.

Об этом сообщает американское издание Politico.

Комитет Дональда Трампа “Сделаем Америку снова великой” с помощью сервисов Google распространил в Сети рекламное объявление с текстом: “Поддержи наши войска”.

Объявление было проиллюстрировано фотографией, на которой изображены трое военных, а на фоне летят истребители.

Специалисты узнали на фото истребители “МиГ-29”, которые были разработаны в советское время и до сих пор производятся в России. Кроме того, один из военных держит автомат АК-47.

Этот кадр — фотография с фото банков. В частности, ее можно найти на сервисе Shutterstock, там она опубликована с подписью “Военные силуэты солдат и ВВС на фоне заката неба”.

Автор фото — фотограф-любитель из российского города Пермь Артур Закиров подтвердил, что на этом фото изображены российские истребители и модели, одетые в российскую военную форму. Он сообщил, что кадры были сделаны пять лет назад, а именно этот снимок — коллаж из нескольких его работ.

Примечательно, что комитет, который распространил рекламу, подчиняется Национальному комитету республиканцев и кампании Трампа. Большая часть собранных комитетом пожертвований в цифровом формате идет на финансирование кампании.

Кампания Трампа не ответила на просьбу прокомментировать этот инцидент. Рекламное объявление распространялось с 8 по 12 сентября. Его увидели до 10 тысяч человек на территории США.