Кампания действующего президента и кандидата в президенты Дональда Трампа заняла две комнаты в Белом доме для мониторинга избирательного процесса.

Об этом сообщает газета The New York Times.

По информации источников издания, кампания Трампа заняла два помещения в комплексе Белого дома с целью отслеживания избирательного процесса.

Так в здании исполнительного офиса Эйзенхауэра, прилегающего к Белому дому, комната занята военными. Еще одно помещение занято непосредственно в Белом доме.

Пресс-секретарь кампании Трамп Тим Мертау заверил, что налогоплательщики не платят за обслуживание этих помещений. Там, по его словам, “часто проходят такие события, как молитвенные службы и приемы”.

Мертау добавил, что оборудование для комнат оплатила кампания Трампа

“За каждую часть оборудования, включая Wi-Fi и компьютеры, оплатила кампания, и ни один сотрудник Белого дома не участвует”, – сказал он.

The New York Times отмечает, что Трамп – первый президент, который использует Белый дом для этой цели. В частности, то же делал президент Джордж Буш-старший, когда пытался переизбираться в 2004 году.

Но тогда сотрудники предвыборной кампании не присутствовали, и должностные лица, принимавшие участие, должны были продемонстрировать, что они отработали необходимое количество часов в день выборов.

Газета также отмечает, что Трамп не впервые использует государственное имущество и админресурс в политических целях.

“Использование государственного имущества в политических целях было постоянной темой в администрации Трампа в течение последнего года. … И в последние месяцы предвыборной кампании господин Трамп все чаще полагался на политических уполномоченных и правительственные учреждения, чтобы подкрепить свою предвыборную кампанию”, – пишет обозреватель Мэгги Хаберман .

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