Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Отмечается, что Зеленский рассказал Трюдо о тех мерах, которые предпринимаются в Украине для борьбы с распространением коронавируса.
При этом в разговоре была отмечена готовность двух государств к координации усилий в борьбе с пандемией болезни.
В свою очередь премьер Канады заявил, что страна готова предоставить Украине необходимые медицинские препараты и оборудование.
Также Трюдо пообещал посодействовать в вывозе граждан Украины из Канады.
Владимир Зеленский пожелал скорейшего выздоровления жене Джастина Трюдо Софи.
Напомним, что медики подтвердили заражение коронавирусом у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо, Софи Грегуар-Трюдо.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса.
- По состоянию на утро 19 марта в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заражения, из них 2 летальных.
- Обычные хирургические маски (голубого цвета, продающиеся в аптеке) не защищают от вируса или бактерий. Об этом #Буквам рассказал Илья Бурлаченко, ассистент кафедры внутренней медицины №2 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца.