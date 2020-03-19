Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо по поводу борьбы с пандемией нового атипичного короонавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Отмечается, что Зеленский рассказал Трюдо о тех мерах, которые предпринимаются в Украине для борьбы с распространением коронавируса.

При этом в разговоре была отмечена готовность двух государств к координации усилий в борьбе с пандемией болезни.

В свою очередь премьер Канады заявил, что страна готова предоставить Украине необходимые медицинские препараты и оборудование.

Также Трюдо пообещал посодействовать в вывозе граждан Украины из Канады.

Владимир Зеленский пожелал скорейшего выздоровления жене Джастина Трюдо Софи.

Напомним, что медики подтвердили заражение коронавирусом у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо, Софи Грегуар-Трюдо.