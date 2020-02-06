В канадский город Трентон, где находится самая крупная военно-воздушная база страны, прибудет борт с 200 эвакуированными гражданами из Китая. Их заберут и города Ухань в связи со вспышкой коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Все прибывшие из Китая будут здесь на карантине на протяжении двух недель, то есть в течение инкубационного периода.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет должен был прибыть в пятницу.

Местные жители переживают из-за того, что в их небольшой городок привезут люде, которые, возможно, уже заражены коронавирусом.

Местные власти отметили, что в 2002 – 2003 годах, во время эпидемии SARS, в Канаде умерли 44 человека.

Но власти страны заявили, что на этот раз медики гораздо лучше подготовлены и проинструктированы.

Планируется, что эвакуированных граждан разместят в одиночных блоках. Не будут разлучать только семейные пары. Место, где они будут в изоляции, Yukon Lodge, напоминает небольшой отель.

В обычную больницу эвакуированных граждан будут переводить только в тех случаях, если им потребуется неотложная медицинская помощь.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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