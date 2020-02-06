Об этом сообщает Reuters.
Все прибывшие из Китая будут здесь на карантине на протяжении двух недель, то есть в течение инкубационного периода.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что самолет должен был прибыть в пятницу.
Местные жители переживают из-за того, что в их небольшой городок привезут люде, которые, возможно, уже заражены коронавирусом.
Местные власти отметили, что в 2002 – 2003 годах, во время эпидемии SARS, в Канаде умерли 44 человека.
Но власти страны заявили, что на этот раз медики гораздо лучше подготовлены и проинструктированы.
Планируется, что эвакуированных граждан разместят в одиночных блоках. Не будут разлучать только семейные пары. Место, где они будут в изоляции, Yukon Lodge, напоминает небольшой отель.
В обычную больницу эвакуированных граждан будут переводить только в тех случаях, если им потребуется неотложная медицинская помощь.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- По состоянию на утро 5 февраля число зараженных коронавирусом из Китая 2019-nCov возросло до 24 тысяч 503 человек. За сутки из-за осложнений заболевания умерли 65 человек.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение международного уровня из-за распространения коронавируса из Китая.