Об этом пишет Reuters, ссылаясь на информацию высокопоставленного чиновника канадского регулирующего органа.
Министерство здравоохранения Канады ранее заявляло, что одобрение, вероятно, произойдет в начале первого квартала следующего года.
Старший медицинский советник Министерства здравоохранения Суприя Шарма отметила, что вакцина Pfizer и BioNTech наиболее продвинута.
На вопрос, смогут ли канадцы получить прививку до конца года, Шарма ответила, что на данный момент одновременно происходит несколько вещей – нормативные обзоры, производство, распространение – что затрудняет точное определение дат.
“Я думаю, что общие сроки авторизации примерно в декабре, получение поставок в январе“, – сказала она.
Шарма добавила, что Канада рассматривает те же данные, что и регулирующие органы США и Европейского союза, и имеет аналогичную систему разрешений для использования во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.
“Рассмотрение продвигается так, что мы ожидаем принять окончательное решение по вакцине примерно в то же время, что и FDA США, и Европейское агентство по лекарственным средствам“, – сказала она.
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