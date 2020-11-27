Канада может одобрить вакцину Pfizer против коронавируса COVID-19 в декабре.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на информацию высокопоставленного чиновника канадского регулирующего органа.

Министерство здравоохранения Канады ранее заявляло, что одобрение, вероятно, произойдет в начале первого квартала следующего года.

Старший медицинский советник Министерства здравоохранения Суприя Шарма отметила, что вакцина Pfizer и BioNTech наиболее продвинута.

На вопрос, смогут ли канадцы получить прививку до конца года, Шарма ответила, что на данный момент одновременно происходит несколько вещей – нормативные обзоры, производство, распространение – что затрудняет точное определение дат.

“Я думаю, что общие сроки авторизации примерно в декабре, получение поставок в январе“, – сказала она.

Шарма добавила, что Канада рассматривает те же данные, что и регулирующие органы США и Европейского союза, и имеет аналогичную систему разрешений для использования во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

“Рассмотрение продвигается так, что мы ожидаем принять окончательное решение по вакцине примерно в то же время, что и FDA США, и Европейское агентство по лекарственным средствам“, – сказала она.