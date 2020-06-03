Об этом сообщает Reuters.
Две крупные канадские телекоммуникационные компании Bell Canada и Telus Corp объединились со шведской компанией Ericsson (ERICb.ST) и финской Nokia Oyj. Иностранные компании станут поставщиками необходимого оборудования.
До этого немецкая компания Telefonica Deutschland выбрала Ericsson для создания мобильной сети 5G в Германии.
Также предстоит решить вопрос о предоставлении оборудования Huawei для финской и шведской компаний.
Именно китайская компания Huawei стала причиной экономической войны между США и Китаем. Американское правительство обвинило компанию в шпионаже для Пекина.
- Ранее в Белом доме приняли решение не выдавать американским компаниям лицензии для возобновления сотрудничества с китайской компанией Huawei при закупке технологического оборудования.