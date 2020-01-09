Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Уточняется, что Зеленский с Трюдо провели телефонный разговор.

При этом Президент Украины выразил премьеру Канады соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе граждан Канады.

“Это ужасная трагедия и наша общая боль”, – подчеркнул Зеленский.

Также глава государства заверил Джастина Трюдо, что Украина заинтересована в объективном и прозрачном расследовании катастрофы.

В свою очередь глава правительства Канады также выразил Зеленскому соболезнования в связи с гибелью граждан Украины и подчеркнул, что Канада предоставит любую необходимую помощь в проведении расследования.