Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Уточняется, что Зеленский с Трюдо провели телефонный разговор.
При этом Президент Украины выразил премьеру Канады соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе граждан Канады.
“Это ужасная трагедия и наша общая боль”, – подчеркнул Зеленский.
Также глава государства заверил Джастина Трюдо, что Украина заинтересована в объективном и прозрачном расследовании катастрофы.
В свою очередь глава правительства Канады также выразил Зеленскому соболезнования в связи с гибелью граждан Украины и подчеркнул, что Канада предоставит любую необходимую помощь в проведении расследования.
- Боинг 737-800 “Украинская Международных Авиалиний” вылетел из международного аэропорта Имама Хомейни в 6.12 утра по местному времени и упал примерно через восемь минут.
- Местные СМИ пишут о том, что авиакатастрофа произошла из-за технических трудностей. Но существует и другая версия. По информации иорданского издание Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.