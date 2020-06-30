Правительство Канады заявило о намерении продлить обязательство о прохождении 14-дневного карантина после въезда в страну. Это правило касается путешественников.

Об этом сообщает CBC News.

Строк предыдущего решения правительства истекает сегодня, 30 июня.

“Правительство намерено продолжать 14-дневную обязательную самоизоляцию в соответствии с федеральным Законом о карантине, который действует с 25 марта”, – сказано в сообщении.

На какой срок будут продлены правила пока не известно.

Согласно правительственному постановлению, всем возвращающимся из путешествий канадцам, а также туристам, положено изолироваться в течение 14 дней. За это время путешественник должен сообщить о развитии любых симптомов COVID-19, если таковые появятся. Важное уточнение – гражданин не имеет права где-либо останавливаться по пути к месту изоляции.

Также в постановлении сказано, что запрещено уходить на самоизоляцию в место, где человек может с кем-либо контактировать. Особенно это касается возможных контактов с пожилыми людьми.

Если во время изоляции у гражданина появятся симптомы заражения коронавирусом, то срок изоляции продлится на еще 14 дней.

За несоблюдение условий самоизоляции гражданам грозит штраф в размере до 750 тысяч американских долларов или тюремное заключение сроком на шесть месяцев. Если кто-то ставит под угрозу жизнь другого человека, умышленно или по неосторожности нарушая действие, наказания еще больше: 1 миллион долларов или три года тюрьмы, или и то, и другое.

На данный момент границы Канады закрыты до 21 июля. Разрешены только важные поездки.