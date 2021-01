Об этом сообщил министр общественной безопасности Канады Билл Блэр.

Ограничения продлятся до 21 февраля.

“Мы продлеваем ограничения на въезд иностранцев в Канаду не с территории США до 21 февраля 2021 года. Наше правительство никогда не будет колебаться в введении решительных мер, необходимых для защиты канадцев от COVID-19, сохраняя при этом важную торговлю с нашими международными партнерами“, – отметил он.

We are extending restrictions on non-US international travel into Canada until February 21st, 2021. Our Government will never hesitate to take the strong action needed to keep Canadians safe from #COVID19 while maintaining essential trade with our international partners.

