Об этом сообщил министр общественной безопасности Канады Билл Блэр.

Ограничения продлятся до 21 февраля.

“Мы продлеваем ограничения на въезд иностранцев в Канаду не с территории США до 21 февраля 2021 года. Наше правительство никогда не будет колебаться в введении решительных мер, необходимых для защиты канадцев от COVID-19, сохраняя при этом важную торговлю с нашими международными партнерами“, – отметил он.

We are extending restrictions on non-US international travel into Canada until February 21st, 2021. Our Government will never hesitate to take the strong action needed to keep Canadians safe from #COVID19 while maintaining essential trade with our international partners. — Bill Blair (@BillBlair) January 20, 2021

Блэр также отметил, что Канада ввела одни из самых строгих в мире ограничений на путешествия, среди которых – усиленные проверки, тесты в пункте отбытия для всех желающих пересечь наземную или воздушную границу Канады, а также обязательный 14-дневный карантин для тех, кто приезжает по несущественным причинам.

Напомним, что граница между Канадой и США была закрыта с марта 2020 года для несущественных поездок, и это совместное решение Вашингтона и Оттавы несколько раз продлевалось. Тогда же федеральное правительство также приняло меры по ограничению международных поездок.