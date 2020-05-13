Национальный исследовательский центр Канады объявил о сотрудничестве с китайской компанией, где вакцина от коронавируса проходит клинические испытания.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Речь идет о сотрудничество с китайской компанией CanSino Biologics Inc. Эта компания стала одной из первых в мире, где вакцина находится на стадии клинических испытаний.

“Эта вакцина имеет большие перспективы. До тех пор, пока не будет создана эффективная вакцина для COVID-19, вирус будет продолжать разрушать все аспекты нашего общества и экономики”, – заявил президент Национального исследовательского совета (NRC) Иэн Стюарт.

Стюарт сделал акцент на том, что они примут участие в клинических испытаниях вакцины, на которую “возлагают большие надежды”.

Если клинические испытания пройдут успешно, а затем компетентные органы Китая разрешат, то исследовательский центр Канады увеличит производство вакцины в Монреале (Канада).

Следующим этапом будет проведение клинического испытания вакцины на людях в канадском регуляторе медицинских средств Health Canada.

Ранее NRC сотрудничал с CanSino в работе над вакциной против Эболы.