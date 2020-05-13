Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Речь идет о сотрудничество с китайской компанией CanSino Biologics Inc. Эта компания стала одной из первых в мире, где вакцина находится на стадии клинических испытаний.
“Эта вакцина имеет большие перспективы. До тех пор, пока не будет создана эффективная вакцина для COVID-19, вирус будет продолжать разрушать все аспекты нашего общества и экономики”, – заявил президент Национального исследовательского совета (NRC) Иэн Стюарт.
Стюарт сделал акцент на том, что они примут участие в клинических испытаниях вакцины, на которую “возлагают большие надежды”.
Если клинические испытания пройдут успешно, а затем компетентные органы Китая разрешат, то исследовательский центр Канады увеличит производство вакцины в Монреале (Канада).
Следующим этапом будет проведение клинического испытания вакцины на людях в канадском регуляторе медицинских средств Health Canada.
Ранее NRC сотрудничал с CanSino в работе над вакциной против Эболы.
- Ранее ученые из Китая заявили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавируса на мышах, крысах и обезьянах.
- ВОЗ сообщает, что сегодня ведется работа над 70 вакцинами от коронавируса, с тремя глобальными лабораториями.