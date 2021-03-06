Covid-19 Украина

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13:56 Канада одобрила однодозовую COVID-вакцину Johnson & Johnson

Канада одобрила однодозовую COVID-вакцину Johnson & Johnson

Канада одобрила использование первой однодозовой вакцины от коронавируса, разработанную американской компанией Johnson & Johnson.

Суббота, 6 марта 2021, 13:56

Об этом сообщает CTV News.

МОЗ Канады одобрил вакцину после независимой и тщательной научной проверки на безопасность, эффективность и качество. В частности, в исследованиях приняли участие 43 000 волонтеров. Вакцина признана эффективной на 66% в предотвращении умеренного и тяжелого протекания COVID-19 через две недели после вакцинации.

Использование вакцины разрешено для людей в возрасте от 18 лет, в том числе для категории 65+. Различий между эффективностью и безопасностью среди пациентов младшей и старшей группы зафиксировано не было.

Среди побочных реакций зафиксировали боль в месте инъекции, головную боль, мышечную боль, лихорадку и озноб. Большинство побочных реакций были легкими или умеренными и проходили в течение нескольких дней.

Вакцину Johnson & Johnson можно хранить при температуре от 2 до 8 °С в течение трех месяцев. Кроме того, ее можно хранить при комнатной температуре в течение трех часов после прокола флакона и до 12 часов без прокола.

Напомним, что Украина может получить эту вакцину в рамках глобальной инициативы COVAX.

Довідка. Вакцина от Johnson&Johnson — это векторная вакцина на основе аденовируса, которая отличается от конкурентов прежде всего тем, что одному пациенту нужна одна доза, а не две. О том, насколько она эффективна и безопасна — в материале.

  • 28 февраля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на экстренное использование третьей вакцины от COVID-19, разработанной компанией Johnson&Johnson.
Теги: Johnson & Johnson, Johnson & Johnson, вакцина против коронавируса

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