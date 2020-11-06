Канада в координации с Европейским Союзом ввела санкции в отношении еще 13 белорусских чиновников.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства международных дел Канады.

“В координации с Европейским Союзом Канада сегодня вводит дополнительные санкции в отношении еще 13 белорусских чиновников. Канада и ЕС продолжают разделять серьезные опасения по поводу текущей ситуации в Беларуси. После сфальсифицированных президентских выборов, состоявшихся в августе 2020 года, правительство Беларуси проводит систематическую кампанию репрессий и насилия против протестующих и деятельности оппозиционных групп”, – отмечается в сообщении.

Санкции введены против следующих лиц:

• главы президентской администрации Игоря Сергеенко;

• руководителя КГБ Ивана Тертеля;

• председателя Государственного комитета судебной экспертизы Алексея Волкова;

• главы Следственного комитета Ивана Носкевича;

• начальника Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Романа Мельника;

• заместителей председателя Следственного комитета Сергея Аземши и Андрея Смаля;

• руководителя оперативно-аналитического центра Андрея Павлюченко;

• бывшего госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова;

• пресс-секретаря президента Беларуси Натальи Эйсмонт;

• заместителя министра информации Игоря Бузовского;

• командира подразделения “Альфа” Сергея Зубкова;

• председателя Конституционного суда Петра Миклашевича.

Санкции предусматривают замораживание активов на территории Канады, а также запрет для канадских граждан и компаний заключать сделки с этими лицами, оказывать им финансовые или связанные с ними услуги. Фигурантам санкционного списка также запрещен въезд в Канаду.

“Несмотря на международные призывы к Александру Лукашенко положить конец насилию в Беларуси, агрессия его режима продолжается. Те, кто несет ответственность за репрессии против народа Беларуси, столкнутся с возрастающим давлением в виде адресных санкций. Канада и дальше будет твердо поддерживать белорусский народ в его борьбе за мир”, – подчеркнул министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Стоит отметить, что Канада еще в сентябре ввела санкции против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и нескольких чиновников.