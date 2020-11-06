Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства международных дел Канады.
“В координации с Европейским Союзом Канада сегодня вводит дополнительные санкции в отношении еще 13 белорусских чиновников. Канада и ЕС продолжают разделять серьезные опасения по поводу текущей ситуации в Беларуси. После сфальсифицированных президентских выборов, состоявшихся в августе 2020 года, правительство Беларуси проводит систематическую кампанию репрессий и насилия против протестующих и деятельности оппозиционных групп”, – отмечается в сообщении.
Санкции введены против следующих лиц:
• главы президентской администрации Игоря Сергеенко;
• руководителя КГБ Ивана Тертеля;
• председателя Государственного комитета судебной экспертизы Алексея Волкова;
• главы Следственного комитета Ивана Носкевича;
• начальника Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Романа Мельника;
• заместителей председателя Следственного комитета Сергея Аземши и Андрея Смаля;
• руководителя оперативно-аналитического центра Андрея Павлюченко;
• бывшего госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова;
• пресс-секретаря президента Беларуси Натальи Эйсмонт;
• заместителя министра информации Игоря Бузовского;
• командира подразделения “Альфа” Сергея Зубкова;
• председателя Конституционного суда Петра Миклашевича.
Санкции предусматривают замораживание активов на территории Канады, а также запрет для канадских граждан и компаний заключать сделки с этими лицами, оказывать им финансовые или связанные с ними услуги.
Фигурантам санкционного списка также запрещен въезд в Канаду.
“Несмотря на международные призывы к Александру Лукашенко положить конец насилию в Беларуси, агрессия его режима продолжается. Те, кто несет ответственность за репрессии против народа Беларуси, столкнутся с возрастающим давлением в виде адресных санкций. Канада и дальше будет твердо поддерживать белорусский народ в его борьбе за мир”, – подчеркнул министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.
Стоит отметить, что Канада еще в сентябре ввела санкции против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко и нескольких чиновников.
- Европейский Союз в пятницу, 6 ноября, официально ввел персональные санкции против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына и еще 13 белорусских должностных лиц.
- В ночь с 25 на 26 октября в Беларуси истек срок “народного ультиматума” лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской – она потребовала от Александра Лукашенко покинуть пост и освободить всех политзаключенных. Поскольку ее требования власти не рассмотрели, рабочие и студенты вышли на протесты утром 26 октября.
- Ранее ряд стран отказались признать Александра Лукашенко легитимным президентом. Среди них: США, Великобритания, Канада, страны Евросоюза.