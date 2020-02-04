Об этом говорится в официальном заявлении на сайте ведомства.

“Все государства обеспокоены неспособностью Ирана предоставить доступ к черных ящикам. Приложение 13 Конвенции о гражданской авиации требует, чтобы это случилось без задержек. Иран должен срочно передать черные ящики как проявление желания восстановить полную картину этого события”, – говорится в документе.

Также представители государств, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы, согласились продолжить давление на Иран “ради достижения подотчетности, прозрачности и справедливости для жертв рейса PS752”.

“К тому же, участники взяли обязательство прийти к согласию в отношении юридических вариантов переговоров с Ираном об ответственности за этот поступок, чтобы достичь справедливости, в том числе положенных компенсаций для родственников жертв рейса PS752”, – отмечают в канадском МИД.

8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.