Канада требует от иранской стороны 1,5 миллиарда канадских долларов (1,1 миллиарда долларов) в качестве компенсации за сбитие украинского самолета МАУ в Тегеране.

Об этом пишет The New York Times.

Коллективный иск подали родственники жертв авиакатастрофы.

Ответчиками выступают Иран, а также его руководитель и духовный лидер аятолла Али Хаменеи, главнокомандующие КСИР, в том числе генерал Амир Али Хаджизаде, руководящий ВВС страны.

В иске утверждается, что падение самолета было “преднамеренным террористическим актом“.

8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.