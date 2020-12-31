Канада будет требовать от пассажиров, которые хотят въехать на территорию страны, подтвердить отрицательный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщает издание The Hill.

Прибывающие в Канаду самолетом должны будут показать отрицательный результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) за три дня до прилета в страну, заявил министр по межведомственным отношениям Доминик Леблан.

В настоящее время все те, кто въезжает в страну, проходят обязательный 14-дневный карантин. Но, по словам министра общественной безопасности Билла Блэра, эта мера отменяться не будет, к ней в дополнение власти будут требовать ПЦР-тест.

“Это не альтернатива карантину. Это дополнительная мера”, – сказал Блэр, подчеркнув, что именно карантин, является “самой эффективной линией защиты Канады для предотвращения распространения болезни”.

Несоблюдение периода карантина может привести к тюремному заключению на срок до шести месяцев или штрафу до 750 000 долларов.

Сейчас Канада запретила все полеты из Великобритании на фоне вспышки нового штамма COVID-19, хотя Канада уже подтвердила случаи заражения этим штаммом на своей территории.