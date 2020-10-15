Правительство Канады согласовало дополнительные санкции против ряда белорусских чиновников. Эти ограничения ввели с целью поддержки попытки со стороны международного сообщества поиска дипломатического решения кризиса в Беларуси.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Канады.

Отмечается, что 29 сентября Канада ввела санкции против 11 белорусских чиновников. Однако санкционный список обновили в соответствии со списками Европейского Союза и США.

В заявлении МИД Канады сообщается, что дополнительные санкции были вынужденным ответом на систематические и грубые нарушения прав человека в стране. Целью санкций является усиление международного давления на власти Беларуси для мирного решения нынешнего кризиса путем демократических переговоров.

“Сегодняшние действия поддерживают более широкие международные усилия по поиску дипломатического решения кризиса в Беларуси. Демонстрируя нашу твердую решимость в отношении санкций, мы укрепляем нашу коллективную способность оказывать давление на правительственных чиновников в Беларуси, чтобы те прислушались к требованиям белорусского народа. Канада по-прежнему солидарна с народом Беларуси, который борется за восстановление прав человека и достижение демократии в своей стране”, – сообщили в ведомстве.

Напомним, что 2 октября Европейский Союз опубликовал перечень белорусских чиновников, против которых введены санкции за фальсификации на выборах президента и насилие против протестующих. Санкции не было введено против самого Лукашенко, однако под них попали представители высшего руководства силовых структур и Центризбиркома. В опубликованном документе указано 44 человека.