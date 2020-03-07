Об этом сообщает Radio Canada.
Средства планируется разделить между 47 исследовательским группами из 19 университетов. Они будут изучать коронавирус, устанавливать все причины заболевания пневмонией нового типа, а также способов ее лечения.
“Канада должна принимать участие в общей борьбе с коронавирусом”, – заявила министр здравоохранения Патрисия Хайду.
На данный момент предполагается, что деньги получат такие шесть организаций:
- Канадский институт медицинских исследований (CIHR): 16,4 млн. долларов
- Координационный комитет по исследованиям в Канаде (CPAB) – в рамках Фонда новых границ в исследованиях (FNFR): 7 миллионов долларов
- Международный исследовательский центр развития (IDRC): 1,5 миллиона долларов
- Канадский совет по социальным и гуманитарным исследованиям (SSHRC): 900 тысяч долларов
- Совет по естественным наукам и инженерным исследованиям Канады (CRNSG): 700 тысяч долларов
- Геном Канада: 250 тысяч долларов.
Чтобы получить деньги, исследовательские центры должны будут предоставить планы проектов, которые хотят реализовать. При поддержке правительства, рассмотрение заявок и предоставление финансирования займет не полтора-два года, как предусматривает процедура, а 6 – 8 месяцев.
- Создание вакцины против китайского коронавируса COVID-19 займет, как минимум, один год.