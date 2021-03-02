Канада одобрила вакцину от коронавируса Covishield и опубликовала всю необходимую информацию о ней.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным издания, Канада должна получить 500 000 доз вакцины Covishield до 4 марта.

На правительственном портале Канады появилась подробная информация о вакцине Covishield. Отмечается, что Covishield (производства Индийского института сыворотки) и AstraZeneca COVID-19 VACCINE (производства AstraZeneca) – это рекомбинантные вакцины ChAdOx1-S, разработанные компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. МОЗ страны детально изучил информацию о производстве этих вакцин и пришел к выводу, что они эффективны и безопасны. 26 февраля оба препарата были одобрены для экстренного медицинского применения.

Также на сайте правительства Канады появились научные отчеты об исследованиях вакцины и даже этикетки препарата, который может распространяться по стране.

Отмечается, что вакцина создана для пациентов в возрасте от 18 лет. Ее нельзя получать пациентам, которые имели:

тяжелую аллергическую реакцию на какой-либо лекарственный или любой другой ингредиент этой вакцины;

аллергическую реакцию на предыдущую дозу вакцины;

симптомы, связанные с COVID-19.

Аллергики, люди с иммунодефицитом, беременные, матери, которые кормят грудью, люди с проблемами дыхания, люди с тяжелой инфекцией и высокой температурой свыше 38 °C, люди с проблемами, связанными с кровотечением или те, которые принимают лекарства для разжижения крови, должны предварительно проконсультироваться с врачом перед прививкой.

Перед вакцинацией пациент должен обязательно предоставить врачу перечень препаратов, которые он принимает, принимал и собирается принимать.

Также на сайте уточнили, что эта векторная вакцина стимулирует естественную защиту организма от коронавируса. При этом в результате прививки пациент не может заразиться коронавирусом, ведь в основе вакцины лежит аденовирус. При этом отмечается, что, как и любая другая вакцина, Сovishield не может полностью защитить всех, кто ее получит. Правительство рекомендует придерживаться масочного режима и социального дистанцирования даже после получения двух доз.

Вакцина Сovishield может вызвать побочные реакции, но все они были легкими или умеренными и исчезли в течение нескольких дней.

Накануне Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”.