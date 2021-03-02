Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным издания, Канада должна получить 500 000 доз вакцины Covishield до 4 марта.
На правительственном портале Канады появилась подробная информация о вакцине Covishield. Отмечается, что Covishield (производства Индийского института сыворотки) и AstraZeneca COVID-19 VACCINE (производства AstraZeneca) – это рекомбинантные вакцины ChAdOx1-S, разработанные компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. МОЗ страны детально изучил информацию о производстве этих вакцин и пришел к выводу, что они эффективны и безопасны. 26 февраля оба препарата были одобрены для экстренного медицинского применения.
Также на сайте правительства Канады появились научные отчеты об исследованиях вакцины и даже этикетки препарата, который может распространяться по стране.
Отмечается, что вакцина создана для пациентов в возрасте от 18 лет. Ее нельзя получать пациентам, которые имели:
- тяжелую аллергическую реакцию на какой-либо лекарственный или любой другой ингредиент этой вакцины;
- аллергическую реакцию на предыдущую дозу вакцины;
- симптомы, связанные с COVID-19.
Аллергики, люди с иммунодефицитом, беременные, матери, которые кормят грудью, люди с проблемами дыхания, люди с тяжелой инфекцией и высокой температурой свыше 38 °C, люди с проблемами, связанными с кровотечением или те, которые принимают лекарства для разжижения крови, должны предварительно проконсультироваться с врачом перед прививкой.
Перед вакцинацией пациент должен обязательно предоставить врачу перечень препаратов, которые он принимает, принимал и собирается принимать.
Также на сайте уточнили, что эта векторная вакцина стимулирует естественную защиту организма от коронавируса. При этом в результате прививки пациент не может заразиться коронавирусом, ведь в основе вакцины лежит аденовирус. При этом отмечается, что, как и любая другая вакцина, Сovishield не может полностью защитить всех, кто ее получит. Правительство рекомендует придерживаться масочного режима и социального дистанцирования даже после получения двух доз.
Вакцина Сovishield может вызвать побочные реакции, но все они были легкими или умеренными и исчезли в течение нескольких дней.
Накануне Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”.
- В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.
- По состоянию на 28 февраля в Украине вакцинировали 3141 человека. При этом 90 — в воскресенье.
- Согласно календарному плану вакцинации, первыми (в течение февраля-апреля) планируют вакцинировать 367 человек среди медиков, работающих с больными коронавирусом, и военных ООС. Первым прививку получил врач-реаниматолог из Черкасс.
- 1 марта в Украине разрешили вакцинировать общественных деятелей от COVID-19. Это будут делать, чтобы популяризировать прививки в случаях, если будут остатки доз вакцин.
- Президент Украины Владимир Зеленский провакцинировался от коронавирусного заболевания COVID-19.