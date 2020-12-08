Об этом сообщает Bloomberg.
Американская фармацевтическая компания Moderna Inc. заявила, что правительство Канады заказало еще 20 миллионов доз. Также первые 249 000 доз от Pfizer Inc. и BioNTech SE должны прибыть в страну уже на следующей неделе.
“Первые канадцы будут вакцинированы уже на следующей неделе, если на этой неделе мы получим одобрение министерства здравоохранения. Это продвинет нас вперед по всему графику вакцинации”, – заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
В ноябре Трюдо подвергся критике после того, как сообщил, что Канада не будет первой в очереди на выпуск вакцины из-за отсутствия местных производственных мощностей. Страна должна была начать кампанию вакцинации в начале 2021 года, и на первых порах вакцины хватило бы на 3 миллиона человек.
Теперь Канада опережает график и занимает первое место в мировом рейтинге по контрактам на вакцины.
По данным системы отслеживания вакцин Bloomberg, количества доз, которые заказала Канада, достаточно для вакцинации более чем 400% населения страны.
Сейчас в Канаде более 6000 случаев заболевания в день, и это вынуждает провинции вводить новые меры изоляции, в том числе и в финансовой столице – Торонто.