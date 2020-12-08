Канада заказала вакцину от COVID-19 в количестве, необходимом для вакцинации 153,9 млн человек, в то время как население страны составляет 37,59 миллиона.

Об этом сообщает Bloomberg.

Американская фармацевтическая компания Moderna Inc. заявила, что правительство Канады заказало еще 20 миллионов доз. Также первые 249 000 доз от Pfizer Inc. и BioNTech SE должны прибыть в страну уже на следующей неделе.

“Первые канадцы будут вакцинированы уже на следующей неделе, если на этой неделе мы получим одобрение министерства здравоохранения. Это продвинет нас вперед по всему графику вакцинации”, – заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В ноябре Трюдо подвергся критике после того, как сообщил, что Канада не будет первой в очереди на выпуск вакцины из-за отсутствия местных производственных мощностей. Страна должна была начать кампанию вакцинации в начале 2021 года, и на первых порах вакцины хватило бы на 3 миллиона человек.

Теперь Канада опережает график и занимает первое место в мировом рейтинге по контрактам на вакцины.

По данным системы отслеживания вакцин Bloomberg, количества доз, которые заказала Канада, достаточно для вакцинации более чем 400% населения страны.

Сейчас в Канаде более 6000 случаев заболевания в день, и это вынуждает провинции вводить новые меры изоляции, в том числе и в финансовой столице – Торонто.