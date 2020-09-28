Канада предложила посредничество в конфликте в Нагорном Карабахе

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.
По его словам, он провел переговоры с главой МИД Армении Зограбом Мнацакяном.
“Поговорил с армянским коллегой о нападении вдоль линии соприкосновения в зоне конфликта Нагорного Карабаха и о текущей ситуации. Я предложил помощь в применении механизма снижения напряжения в дополнение к переговорам под эгидой ОБСЕ”, – отметил Шампань.
Он подчеркнул, что Канада призывает к немедленному прекращению насилия, строгого соблюдения режима прекращения огня и защиты гражданских.
“Мы призываем к быстрому возобновлению переговоров под эгидой ОБСЕ”, – добавил глава МИД Канады.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.
- Генпрокуратура Азербайджана сообщает о гибели членов одной семьи в результате обострения ситуации.
- Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан начал авиационную и артиллерийскую атаку.
- Власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию в связи с обострившимся конфликтом в Нагорном Карабахе.
- На конец дня 27 сентября в результате боев армянская армия понесла серьезные потери – было уничтожено 22 танка и другой бронетехники, 15 зенитно-ракетных комплексов “ОСА”, 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок. Потери армянской стороны в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными.