Канада предложила посредничество в конфликте в Нагорном Карабахе

Канада может стать посредником в конфликте между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Она предлагает помощь в дополнение к механизму урегулирования под эгидой ОБСЕ.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

По его словам, он провел переговоры с главой МИД Армении Зограбом Мнацакяном.

“Поговорил с армянским коллегой о нападении вдоль линии соприкосновения в зоне конфликта Нагорного Карабаха и о текущей ситуации. Я предложил помощь в применении механизма снижения напряжения в дополнение к переговорам под эгидой ОБСЕ”, – отметил Шампань.

Он подчеркнул, что Канада призывает к немедленному прекращению насилия, строгого соблюдения режима прекращения огня и защиты гражданских.

“Мы призываем к быстрому возобновлению переговоров под эгидой ОБСЕ”, – добавил глава МИД Канады.