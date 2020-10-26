Канадская биофармацевтическая компания Medicago заявила о подписании соглашения с правительством Канады о поставке до 76 млн доз вакцины-кандидата против коронавируса. Основными акционерами компании являются Philip Morris International и Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation.

Об этом сообщает Business Wire.

Данное решение поддержал лично премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

“Это соглашение – свидетельство приверженности Канады научно обоснованным подходам для борьбы с глобальной пандемией COVID-19. Мы поддерживаем наш сектор биофармацевтического производства через такие компании, как Medicago и Precision NanoSystems, чтобы разработать надежную вакцину, произведенную в Канаде – заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Предварительно вакцина-кандидат пройдет согласование в министерстве здравоохранения Канады.

12 марта Medicago объявила об успешном получении вирусоподобных частиц (VLP) коронавируса всего через 20 дней после получения гена вируса. Таким образом был начат процесс создания вакцины против COVID-19.

Medicago инициировала доклинические испытания при финансовой поддержке правительства Квебека и 14 июля начала тестирование фазы 1 на пациентах-добровольцах. Medicago планирует начать испытания фазы 2 в начале ноября, а испытания фазы 3 – вскоре после этого, в декабре 2020 года.

“Команда Medicago активно участвует в глобальных усилиях по борьбе с пандемией COVID-19. И мы с нетерпением ждем того дня, когда наша вакцина будет одобрена, и мы будем поставлять ее не только в Канаду, но и по всему миру”, – заявил президент и генеральный директор Medicago, доктор Брюс Кларк.

Medicago получит 173 миллиона канадских долларов (131 млн долларов США) в виде финансовой поддержки от правительства Канады на исследования и разработку вакцин, а также на строительство производственного центра в Квебеке.

Как сообщалось ранее, Medicago была основана в 1999 году в Квебеке (Канада). Компания принадлежит японской Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation и табачной компании Philip Morris International.

“Мы приветствуем объявленное сотрудничество между двумя департаментами правительства Канады и Medicago с целью активизации усилий по борьбе с COVID-19. Объединение усилий государства и бизнеса – это важное условие для достижения успеха в интересах всего общества. Мы рады, что можем поддержать работу Medicago по разработке, обоснованию, производству и выпуску вакцины-кандидата против COVID-19” – заявил генеральный директор Philip Morris International Андре Каланцопулос.

У Medicago уже есть неколько успешных достижений в сфере создания вакцин. Так в 2009 году Medicago выпустила вакцину-кандидата против гриппа H1N1 всего за 19 дней. В 2015 г. компания также оперативно произвела моноклональные антитела против лихорадки Эбола для министерства здравоохранения и социальных служб США.