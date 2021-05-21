У четвер суд канадської провінції Онтаріо постановив, що Іран повинен відшкодувати збиток сім'ям, які подали в суд після того, як Стражі ісламської революції збили український пасажирський літак в січні 2020 року, незабаром після того, як він вилетів з Тегерана.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Верховний суд Онтаріо встановив, що “з урахуванням балансу ймовірностей” ракетна атака була навмисним терористичним актом. Іран не захищався в суді.

При цьому, суддя не виніс рішення про розмір відшкодування збитків, це питання буде розглянуто на майбутніх слуханнях. На момент подачі позову вимагалася компенсація в розмірі не менше 1,2 мільярда доларів.

Іноземні держави зазвичай не підпадають під юрисдикцію канадських судів, але канадський закон 2012 обмежив цей імунітет для країн, перерахованих як “іноземні держави, що підтримують тероризм”, включаючи Іран.

У Канади немає офіційних дипломатичних відносин з Іраном, і вимога відшкодування збитків, ймовірно, буде тривалою і складною.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року під Тегераном (Іран) був збитий ракетами український літак Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”. У зв’язку з цим п’ять країн виступили зі спільною заявою.