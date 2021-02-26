В Верховный суд поступил иск от телеканала "112 Украина" относительно обжалования введенных против него санкций.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как известно, в начале февраля по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины были введены санкции против нардепа от “ОПЗЖ” Тараса Козака и трех телеканалов – NewsOne, ZIK и “112 Украина”. Вещание этих каналов было заблокировано.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Козак является номинальным держателем указанных медиаактивов, которые связывают с главой политсовета партии “ОПЗЖ” Виктором Медведчуком.

Сегодня же стало известно, что канал “112 Украина” оспаривает этот указ президента.

“25 февраля 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск ООО “Телерадиокомпания “112-ТВ”, которым оспаривается указ президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 “О решении СНБО “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, а именно п. 4 приложения № 2, согласно которому применены санкции к истцу”, – отметили в пресс-службе.

Иску присвоили регистрационный номер дела – № 9901/40/21.

В пресс-службе напомнили, что ранее в Верховный суд уже поступали исковые заявления по обжалованию этого указа президента.

Так, 10 февраля сообщалось, что Верховный суд отказал в открытии производства по двум искам, в которых оспаривалась блокировка телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK.

Впоследствии суд согласился рассмотреть иск, в котором оспаривается указ президента Владимира Зеленского о введении санкций против нардепа Козака и телеканалов. Истец утверждал, что было нарушено его право на получение информации от информационных программ, которые транслируют телеканалы “112 Украина”, NewsOne и ZIK.

Кроме того, Верховный суд принял решение по иску телеканала ZIK, против которого были наложены санкции: истец допустил ряд ошибок, на решение которых было предоставлено 10 дней.

Также Верховный суд оставил без рассмотрения иск ООО “Новости 24 часа” (NewsOne) о применении к нему санкций. Каналу необходимо предоставить доказательства, подтверждающие поступление средств об уплате судебного сбора за подачу искового заявления.

А 24 февраля поступил иск нардепа Тараса Козака, которым он обжаловал введенные в отношении него санкции.

На днях стало известно, что телеканалы “️112 Украина”, ZIK и NewsOne, связанные с нардепом “Оппозиционные платформы – За життя” и кумом Путина Виктором Медведчуком, пытаются вернуться в эфир.