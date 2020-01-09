Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания решил оштрафовать телеканал "НАШ" почти на 106 тысяч гривен за интервью с бывшим премьер-министром Николаем Азаровым.

Об этом проинформировали в пресс-службе Нацсовета.

“Национальный совет на заседании 9 января рассмотрел результаты внеплановой выездной проверки ООО “Наша Прага”, г. Киев (логотип “Макси-ТВ”) и принял решение об объявлении вещателю предупреждения, а также взыскании с него штрафа за призывы к свержению конституционного строя и разжигание вражды”, – говорится в сообщении.

Речь идет об интервью Азарова Дмитрию Гордону. В нем есть высказывания, которые, по мнению регулятора, нарушают законы “Об информации” и “О телевидении и радиовещании”.

“Гость программы в своих высказываниях о событиях Революции Достоинства, вооруженной агрессии на востоке государства и аннексии Крыма неоднократно использовал формулировки, являющиеся попыткой фальсифицировать исторические события, подменить понятия, определенные в нормативно-правовых актах. Формулировки, озвученные Азаровым, являются распространением необъективной информации, подвергающей сомнению легитимность органов государственной власти Украины, содержат откровенное неаргументированное обвинение представителей власти в действиях, которые преследуются законом, а именно: в бандитизме, мародерстве и преступлениях, что навязывает зрителям отношение к представителям власти как к уже признанным преступникам”, – отмечается в сообщении.

Нацсовет установил, что в высказываниях Азарова звучали призывы к свержению конституционного строя в Украине, разжигание вражды и посягательство на права и свободы человека.

“Кроме того, высказывания Азарова содержали необъективную информацию о последовательности событий во время вооруженной агрессии Российской Федерации и являются прямым продолжением линии российской пропаганды”, – подчеркивается в сообщении.

Анализ передачи также не зафиксировал ни одной попытки ведущего Дмитрия Гордона изменить риторику гостя. Как уточнили в Нацсовете, вся передача содержала только одну точку зрения: другого мнения или признаков дискуссии не было, что является нарушением права зрителей на объективную информацию и злоупотреблением правом на свободу выражения мнений со стороны канала.

По результатам заседания Нацсовет вынес телеканалу предупреждение и выписал штраф в размере 25 % от лицензионного сбора – 105 тыс. 625 гривен и 50 копеек.