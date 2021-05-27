Нацрада з питань ТБ і радіомовлення оштрафувала заблоковані телеканали "112 Україна" та NewsOne за розпалювання національної ворожнечі.

Про це повідомили у пресслужбі Нацради.

27 травня Національна рада за результатами перевірок застосувала штрафні санкції до телеканалів “112 Україна” та NewsOne, які припинили мовлення після застосування санкції Ради нацбезпеки і оборони. Загальна сума штрафу — 228 тисяч гривень.

Ситуація зі “112 Україна”

Телеканал “112 Україна” отримав штраф за висловлювання екснардепа та багаторічного голови фракції “Комуністичної партії України” в парламенті Петра Симоненка.

29 січня телеканалом транслювалася передача “Голос народу”. В рамках формату “діалог з одним учасником” ведучі телеканалу Тетяна Хмельницька і Анастасія Марченко спілкувалися з Симоненком на різні теми.

При цьому Симоненко називав ситуацію на Донбасі “внутрішнім конфліктом” та “громадянською війною”, заперечував причетність Росії, звинувачував “українських націоналістів та неофашистів”, підтримуваних США тощо.

“Гість програми використовував дискримінаційні, образливі та провокаційні терміни з негативною конотацією – “еврофашизм”, “неофашисты розвязали войну”, “огненный плацдарм для противоречий между Украиной и Россией” – з явним наміром затаврувати політичний режим в Україні, Збройні сили України, союзників України у боротьбі з російською агресією”, — зазначає Нацрада.

Водночас політик не згадував про військову агресію Росії, його висловлювання були спрямовані на компрометацію ЗСУ. Альтернативна думка не була представлена, ведучі не вжили жодних дій, щоб зупинити його риторику, яка містить мову ворожнечі. До того ж програму транслювали повторно без жодних змін.

Нацрада визнала наявність в діях телеканалу закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди, розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті і застосувала штрафну санкцію.

“Регулятор застосував до телеканалу “112 Україна” штрафну санкцію у розмірі 25% суми ліцензійного збору, що становить 114 тисяч 67 гривень. У тридцятиденний термін із дня повідомлення Національною радою про прийняте рішення щодо стягнення штрафу мовник повинен сплатити цей штраф до державного бюджету України”, — йдеться в повідомленні.

Ситуація с NewsOne

Аналогічна ситуація сталася з каналом NewsOne. 4 січня в етері телеканалу транслювали програму “Епіцентр української політики”. Гостем програми був В’ячеслав Піховшек, який також працює ведучим на “телеканалах Медведчука”.

Піховшек, говорячи про етнічних українців, зокрема, носіїв української мови, називав їх “бандерівсько-орієнтоване національне суспільство України”. Крім цього, він заявляв, що частина українців — “вороги” з агресивними намірами стосовно російськомовного населення України.

“Подібні заяви можуть бути сприйняті як опосередкований заклик до конфронтації і посилення соціальної напруженості, підбурення до агресії і насильства до осіб за ознаками приналежності до української нації чи тих, які є носіями державної мови. Крім того, агресивна політика РФ щодо України супроводжується потужним інформаційним супроводом, який виправдовує цю агресію потребою захисту “російськомовного населення” України. У такому контексті висловлювання Піховшека мають ознаки безпосередніх та опосередкованих закликів до ненависті і нетерпимості, до розпалювання міжнаціональної ворожнечі, зокрема через заклики до створення у неправовий спосіб соціальних і громадських організацій за ознаками агресивного протиставлення “російськомовного суспільства” всім іншим соціальним і мовним групам, які проживають в Україні”, — вважає регулятор.

Комісія з журналістської етики зазначила, що тези гостя шоу були спрямовані на розмежування груп населення і заохочення до конфронтації між ними. Ведуча Діана Панченко не намагалася протиставляти гостю жодних аргументів ані під час розмови, ані після її завершення.

“З огляду на таку мовчазну бездіяльність ведучої […] Комісія з журналістської етики […] висловила телеканалу NewsOne і ведучій Діані Панченко публічний осуд”, — йдеться в повідомленні.

В цьому випадку телеканал так само транслював повтор програми із порушеннями без будь-яких змін.

Національна рада визнала наявність закликів до розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені мовником, і застосувала штрафні санкції. Сума аналогічна — 114 тисяч 67 гривень.