Аннеґрет Крамп-Карренбауэр, которая могла занять пост федерального канцлера Германии после Ангелы Меркель, отказалась от выдвижения на выборах.

Об этом сообщает агентство Deutsche Presse-Agentur.

В понедельник, 10 февраля, лидер правящей партии “Христианско-демократический союз Германии” Аннеґрет Крамп-Карренбауэр заявила, что отказывается от планов по плавной передаче власти и не намерена выдвигаться на пост нового канцлера Германии на грядущих выборах 2021 года.

Крамп-Карренбауэр заявила, что ее решение не баллотироваться в канцлер Германии и вскоре отказаться от руководства ХДС не было спонтанным.

“Это решение уже давно созревает и растет во мне”, — сказала Крамп-Карренбауэр в комментарии журналистам

Также она добавила, что разделение постов кандидата в канцлеры и лидера ХДС — шаг, поддержанный действующим канцлером Ангелой Меркель — было ошибкой.

“Открытый вопрос о кандидатуре канцлера ослабляет ХДС в то время, когда политика в Германии … зависит от сильного ХДС”, — отметила она.

Крамп-Карренбауэр утверждает, что возглавлять партию и быть ее кандидатом на выборах 2021 года должен один и тот же человек. По словам политика, она останется лидером партии до тех пор, пока партийная конференция не решит, кто должен попытаться заменить Меркель. Крамп-Карренбауэр также объявила, что она останется министром обороны Германии по просьбе Меркель.

Меркель, комментируя это решение своей вероятной наследницы, заявила, что приняла его “с величайшим уважением».

“Но я бы также сказала, что сожалею об этом”, — добавила Меркель.

Меркель указала на успехи Крампа-Карренбауэра в качестве лидера ХДС, отметив улучшение сотрудничества с ХСС. Там были “значительные трудности”, сказал канцлер.

Отметим, что это заявление было сделано Крамп-Карренбауэр на фоне политического кризиса в одной из 16 суверенных земель ФРГ — Тюрингии. С 2014 года пост премьер-министра занимал Бодо Рамелов — член партии “Левые”. Однако на недавних выборах члены партии ХДС совместно с ультраправой “Альтернативной для Германии” поддержали кандидата либеральной Свободно-демократической партии — Томаса Кеммериха.

Крамп-Карренбауэр и Меркель оба резко раскритиковали избрание Томаса Кеммериха. В частности, Крамп-Карренбауэр сказал высокопоставленным партийным деятелям, что существует “необъяснимая связь” между некоторыми членами ХДС, ультраправой “АдГ” и СДП. На Крамп-Карренбауэр оказывалось давлением из-за ее отказа сотрудничать с обеими сторонами. Разобраться с ситуацией потенциальный канцлер так и не смогла.