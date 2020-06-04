Об этом сообщается на сайте Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях.

Так, в монографии “Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку в Україні”/ С. М. Шкарлет, В. Г. Маргасова, О. М. Коркоц, Ю. В. Ружицкий. – Чернигов: ЧНТУ, 2018 – оказались целые абзацы из работы кандидата экономических наук Татьяны Бугай – “Методичні підходи до оцінки ефективності бюджетного процесу в Україні”. – Ефективна економіка, 2015, № 9.

Сразу отметим, что этой статьи доцента кафедры налогового и таможенного дела Национального университета государственной налоговой службы Украины Татьяны Бугай в списке литературы монографии Шкарлета нет.

Стоит отметить, что Татьяна Бугай приводит правильный источник упомянутых “научных наработок Н. Апатова и Р. Меджитова” под №5 – Apatova N.V. and Medzhitova R.Sh. (2010), “Grade Municipal budgets”, Ekonomyka Kryma, vol. 4 (33), pp. 104-107.

А вот у Шкарлета в №4 можно увидеть совсем другую работу – Андрущенко В. Л. “Податкові системи зарубіжних країн”/ В. Л. Андрущенко, А. Д. Данилов. – К. : Компьютерпрес, 2004. – 240 с.

Таблица 3.1, которую приводит дальше в монографии Шкарлет, полностью идентична таблице в статье Татьяны Бугай.

У Сергея Шкарлета:

У Татьяны Бугай:

А вот выводы из работы Татьяны Бугай уже в работе Шкарлета:

Потом Сергей Шкарлет пишет, что он “считает целесообразным …”, но при этом снова переписал текст из статьи Татьяны Бугай. Он заменил “бюджетный процесс” из статьи Бугай на “бюджетную политику”, но при этом пишет об оценке “его эффективности”, тогда как надо было написать “ее эффективности”.

А вот еще одна таблица из чужой статьи…

… хотя Шкарлет указывает себя ее составителем:

А еще Сергей Шкарлет заимствовал текст из статьи Оксаны Апаровой “Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку: Європейський досвід” (Ефективна економіка, 2013, № 4). Почти вся статья переписана – ссылка на нее в монографии также отсутствует.