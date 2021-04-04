Кандидат в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области от партии "За будущее" Александр Шевченко намерен обжаловать в суде результаты пересчета голосов.

Об этом он написал в Facebook.

Сегодня Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты подсчета голосов избирателей в одномандатном избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области. На первом месте оказался спортсмен, кандидат от партии “Слуга народа” Василий Вирастюк.

Проигравший ему кандидат от партии “За будущее” Александр Шевченко рассказал, подавал иск к Надвирнянской ОИК в Окружной административный суд Ивано-Франковска, но там отказали в удовлетворении.

“Суд постановил, что решение пересчета голосов по участку № 261029 (Микуличин) является законным. А значит, все происходило на ваших глазах, тоже, по мнению Фемиды, происходило законно. Наша команда готовит апелляцию на это решение. Борьба продолжается! Впереди еще два десятка участков. Правда победит! “, – написал Шевченко.

Выборы на 87-м округе

Напомним, довыборы в Верховную Раду на 87-м округе назначили после того, как сложил полномочия нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андриевич (после избрания на местных выборах мэром Надворной).

“Европейская Солидарность” выдвинула в этом округе волонтера Марусю Звиробий-Биленьку. Также баллотировались представитель партии “За майбутне” Александр Шевченко (экс-директор туристического комплекса “Буковель”) представитель “Свободы” Руслан Кошулинский; бывший заместитель министра доходов и сборов и экс-глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк.

“Слуга народа” выдвинула кандидатуру Василия Вирастюка, известного украинского силача. Сам Вирастюк заявил, что баллотироваться ему предложил лично президент Владимир Зеленский.

Звиробий-Биленька сняла свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО “Свобода” Руслана Кошулиского.

Накануне выборов пресс-служба президента Владимира Зеленского отчиталась о том, как глава государства обсудил ход вакцинации в Ивано-Франковской области с кандидатом от “Слуги народа” на довыборах в Верховную Раду Василием Вирастюком. Гражданская сеть ОПОРА осудила обнародование пресс-службой президента пресс-релиза о совещании с Вирастюком, отметив, что это является злоупотреблением админресурса.

Депутат от “ЕС” Виктория Сюмар убеждена, что на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области “точно победил админресурс и точно проиграли патриотические силы”. Она раскритиковала политсилы за то, что кроме “ЕС” никто не поддержал Кошулинского.

Согласно последним данным на сайте ЦИК, сейчас обработано 90,59% протоколов. Лидирует кандидат от “Слуги народа” Василий Вирастюк (31,51%). Далее следуют Александр Шевченко (29,52%) и Руслан Кошулинский (28,83%).

Все три политсилы, кандидаты которых лидируют в округе, обвиняют конкурентов в многочисленных нарушениях. Кошулинский выступил за проведение перевыборов, а “Слуга народа” требовала пересчета голосов.

По данным экзит-пола “Рейтинг”, в округе №87 лидировали Шевченко и Кошулинский.

Напомним, что ранее ОИК недосчиталась 100 бюллетеней в пользу Шевченко на участке №261030. В протоколе было указано 377 бюллетеней. При пересчете их оказалось 227.