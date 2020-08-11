Об этом сообщил министр иностранных дел страны Линас Линкявичус.
“Светлана Тихановская в безопасности. Она находится в Литве”, – написал министр.
Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0
— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020
До этого Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. Такое решение она пояснила тем, что не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Детей пары также отправили за границу некоторое время назад.
После проведения выборов в Беларуси Тихановская заявила о том, что считает себя победителем, призвав своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.
Сторонники Тихановской уже двое суток устраивают акции протестов по всей стране в ее поддержку, требуя от Лукашенко обнародовать реальные результаты выборов.
- Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%.
- Днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты.
- В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек. Следственный комитет Беларуси открыл 21 уголовное производство по фактам массовых беспорядков.
- 10 и 11 августа демонстранты в Беларуси проводят новую акцию протеста. Министерство внутренних дел подтвердило смерть одного участника протеста.