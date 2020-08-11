Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая заняла второе место на выборах, уехала из страны и сейчас находится в Литве.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Линас Линкявичус.

“Светлана Тихановская в безопасности. Она находится в Литве”, – написал министр.

До этого Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. Такое решение она пояснила тем, что не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Детей пары также отправили за границу некоторое время назад.

После проведения выборов в Беларуси Тихановская заявила о том, что считает себя победителем, призвав своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

Сторонники Тихановской уже двое суток устраивают акции протестов по всей стране в ее поддержку, требуя от Лукашенко обнародовать реальные результаты выборов.