Кандидат в президенты Польши Кшиштоф Босак в резкой манере отозвался о трогательной речи выжившего узника “Аушвица” Марьяна Турского. Его заявление было встречено критикой.

Об этом кандидат в президенты от ультраправой партии “Конфедерация” в интервью польскому изданию “Факт”.

Напомним, на памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме выступил бывший его узник Мариан Турский. Его речь вызвала большой резонанс в Польше.

“Никто не имеет права инструментализировать годовщину “Аушвица” и вписывать ее в контекст текущих политических споров, предполагать, что действия любой из сторон являются преддверием очередного Холокоста. Это очень неуместно”, – сказал он.

По словам Босака, Турский воспользовался годовщиной, чтобы атаковать правительство.

“Из Ассоциации бывших узников концлагерей и их семей были допущены всего три человека. Голос достался господину, который решил использовать эту годовщину, чтобы напасть на правительство и Сейм”, – заявил политик.

Позже он добавил: “Сейчас не подходящее время для такого голоса. Никто не имеет права инструментализировать годовщину Освенцима и вписывать ее в контекст текущих политических споров, предполагать, что действия любой из сторон являются преддверием очередного Холокоста. Это очень неуместно”.

“Бывают такие дни, когда лучше молчать. Господин Босак даже молчать по-человечески не умеет”, “Бедный этот Босак. Он не понял, что это не нападение ни на какое правительство. Это голос непокорного человека. Это просто голос совести”, – пишут возмущенные пользователи соцсетей.

Не менее негативно оценили они и твит главы TVP Info Самуэля Перейры, который также оскорбительно отозвался о Турском.

“К сожалению, зло может быть заразным. Случай, когда узник Освенцима, сам переживший страдания и преступления нацизма – впоследствии работал на коммунистов, работал в отделе пропаганды и в коммунистическом издании “Политике”. Таковы страницы нашей непростой истории…” – написал в Twitter сотрудник TVP.

“Говорят, в TVP работает крайне мерзкое существо, и вряд ли волос с его головы упадет, потому что за такую мерзость там скорее вознаграждают. Мы не будем равнодушными. За это мы спросим в первую очередь”, – прокомментировала Агнешка Помаска из оппозиционной “Гражданской Коалиции”.

СПРАВКА. Мариан Турский – польский журналист еврейского происхождения и председатель Еврейского исторического института в Варшаве. С 1942 года он был заключен в Лодзинское гетто. В августе 1944 года его депортировали в концентрационный лагерь Аушвиц. Весной 1945 года Турский прибыл в концлагерь Бухенвальд на марш смерти, затем в концентрационный лагерь Терезиенштадт.

После Второй мировой войны он поселился в Варшаве. С 1945 года Турский работал в молодежной организации Польской рабочей партии. С 1958 года он возглавлял историко-редакционный отдел новостного журнала “Политика”. Несмотря на преклонный возраст, он продолжает работать журналистом.

С марта 2009 года является председателем Совета Варшавского музея истории польских евреев.