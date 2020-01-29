Об этом сообщает журналистка CBS News Николь Сганга своей странице в Twitter.
Уточняется, что курьез с миллиардером Блумбергом произошел в Берлингтоне, штат Вермонт во время его встречи с избирателями.
На опубликованном видео видно, как Блумберг сначала пожимает руку мужчине, а после этого решает также поздороваться с собакой.
При этом вместо лапы миллиардер почему-то пожимает собаке морду.
Собака продолжает вилять хвостом.
While campaigning in Burlington, Vermont yesterday, Fmr. Mayor Michael Bloomberg met a dog. #Campaign2020 pic.twitter.com/AKAj8nMZhv
— Nicole Sganga (@NicoleSganga) January 28, 2020
- В июне основатель информационного агентства Bloomberg и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил о том, что рассматривает возможность принятия участия в выборах президента США в 2020 году.
- 14 ноября стало известно, что Блумберг готов потратить порядка 500 миллионов долларов на борьбу с нынешним американским лидером Дональдом Трампом накануне президентских выборов в США.
- В марте Блумберг принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2020 году.