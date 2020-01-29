Об этом сообщает журналистка CBS News Николь Сганга своей странице в Twitter.

Уточняется, что курьез с миллиардером Блумбергом произошел в Берлингтоне, штат Вермонт во время его встречи с избирателями.

На опубликованном видео видно, как Блумберг сначала пожимает руку мужчине, а после этого решает также поздороваться с собакой.

При этом вместо лапы миллиардер почему-то пожимает собаке морду.

Собака продолжает вилять хвостом.

  • В июне основатель информационного агентства Bloomberg и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил о том, что рассматривает возможность принятия участия в выборах президента США в 2020 году.
  • 14 ноября стало известно, что Блумберг готов потратить порядка 500 миллионов долларов на борьбу с нынешним американским лидером Дональдом Трампом накануне президентских выборов в США.
  • В марте Блумберг принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2020 году.