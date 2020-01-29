Об этом сообщает журналистка CBS News Николь Сганга своей странице в Twitter.

Уточняется, что курьез с миллиардером Блумбергом произошел в Берлингтоне, штат Вермонт во время его встречи с избирателями.

На опубликованном видео видно, как Блумберг сначала пожимает руку мужчине, а после этого решает также поздороваться с собакой.

При этом вместо лапы миллиардер почему-то пожимает собаке морду.

Собака продолжает вилять хвостом.

While campaigning in Burlington, Vermont yesterday, Fmr. Mayor Michael Bloomberg met a dog. #Campaign2020 pic.twitter.com/AKAj8nMZhv — Nicole Sganga (@NicoleSganga) January 28, 2020